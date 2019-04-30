ماذا قال زعيم داعش في أول ظهور له منذ 5 سنوات؟

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم أبو بكر البغدادي قائد تنظيم داعش الإرهابي

ظهر أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية يوم الإثنين، في تسجيل مصور نشرته مؤسسة الفرقان التابعة للتنظيم على تليجرام.

وجلس الرجل على الأرض في التسجيل مخاطبا أعضاء التنظيم على مدى 18 دقيقة. وظهر بعض المساعدين يستمعون إليه ووجوهم مغطاة.

وذكر نص مكتوب في بداية التسجيل أنه مسجل في وقت سابق من إبريل. ولم يتسن التحقق من صحة التسجيل بشكل مستقل.

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وأكد البغدادي في التسجيل أن معركة الباغوز في سوريا قد انتهت، وأضاف أن مقاتلي التنظيم نفذوا 92 عملية في ثماني دول «ثأرا لإخوانهم في الشام».

وأشار إلى أن معركة الدولة الإسلامية اليوم هي معركة استنزاف ومطاولة للعدو، وقال إن التنظيم سيثأر لقتلاه وأسراه.

وكان البغدادي قد نشر تسجيلا صوتيا في شهر أغسطس الماضي، طالب فيه مساعديه بالصبر ومتابعة القتال.