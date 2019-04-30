بحث عزل ترامب وأشرف على تحقيق مولر.. استقالة نائب وزير العدل الأمريكي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن نائب وزير العدل الأمريكي رود روزنشتاين الاثنين، استقالته بعد نحو عامين على توليه منصبه ؛ في خضم تداعيات عنيفة لمطالبة الوزير للخضوع لتحقيق بمجلس النواب حول تقرير المحقق الخاص روبرت مولر المتعلق بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة .

وقال روزنستاين في خطاب استقالته الذي قدمه للرئيس، دونالد ترامب، إن نواب وزير العدل في العادة يمكثون بمناصبهم 16 شهرًا، وأنه مكث في المنصب مدة تزيد عن العامين، دون أن يفصح عن سبب استقالته.

وأضاف مخاطبًا ترامب "أنا ممتن لشخصكم لمنحي فرصة تقديم خدمة لهذا الوطن، وممتن لأهدافك المتعلقة بالوطنية والوحدة والأمن والتعليم والرفاهية، ولما لامسته منكم من روح الدعابة في المحادثات الفردية التي جرت بيننا حينما بدأت العمل".

وعدد في رسالة الاستقالة الإنجازات خلال توليه مهمته، وقال إن وزارة العدل حققت "تقدما سريعا" في خفض معدل الجريمة وحماية المستهلكين وفرض قوانين الهجرة.

وأوضح إنه سيغادر منصبه في 11 مايو بعد أكثر من عامين حافلين بصفته المسئول الثاني في وزارة العدل.



وكان ترامب رشح جيفري روزين، الرجل الثاني في وزارة النقل، ليخلف روزنستاين في منصبه، وينتظر روزين موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه نائبا لوزير العدل.

عامين من إزعاج ترامب

وكانت الخلافات قد ظهرت جليه بين ترامب وروزنشتاين و زاد عقب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قالت فيه أن روزنشتاين ناقش تعيين أعضاء في الحكومة لتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي، الذي ينص على عزل الرئيس إذا اعتبر غير مؤهل للمنصب.

وقالت الصحيفة إن نائب وزير العدل اقترح التنصت على ترامب لفضح الاضطراب والخلل الوظيفي في البيت الأبيض.

وجاءت الاقتراحات أثناء اجتماعات وحوارات جرت في مايو 2017 مع مسؤولين في وزارة العدل وإف بي آي، بحسب الصحيفة.

واستشهدت نيويورك تايمز بمصادر لم تكشف عنها كانت على اطلاع بالأحداث.

إلا أن روزنشتاين، نفى هذا التقرير ، وقال ثاني أكبر مسؤول قانوني في الولايات المتحدة إن تلك المزاعم "غير دقيقة وغير صحيحة واقعيا".

وصدم المدعي العام الجمهوري السابق البالغ 54 عاما البلاد في 17 مايو عام 2017 عندما عين المدعي الخاص روبرت مولر لقيادة التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية ، بعد أن طرد ترامب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي.



وبات روزنستاين مستهدفًا من قبل الرئيس، ترامب، بمجرد أن عين المحقق روبرت مولر للتحقيق، فيما نأى وزير العدل يومها جيف سيشنز بنفسه عن الإشراف على التحقيق تاركا روزنشتاين يقود الدفة.

وهذا ما جعل من روزنشتاين بمثابة منطقة عازلة بين مولر والبيت الأبيض، وأصبح الأمر أكثر حساسية عندما بدأ التحقيق بتفحص ما إذا كان ترامب قد حاول إعاقة سير العدالة عبر طرده كومي ومن ثم محاولته طرد مولر.

وكان روزنشتاين قد أعلن بوضوح العام الماضي أنه سيستقيل بعد نشر تقرير مولر.



وفي مارس الماضي، أنهى مولر الذي كان مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، 22 شهرا من التحقيقات التي تخللها توجيه الاتهام إلى 34 شخصية روسية وأمريكية، بينها 6 من المساعدين المقربين للرئيس ترامب، بـ"اختلاس أموال".

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وقام مولر الذي بقي بعيدا عن الضجة السياسية والإعلامية، بتسليم تقريره النهائي إلى وزير العدل، وترك له أمر إدارة بقية المسألة.

ونشر وزير العدل في 18 أبريل نسخة منقحة من تقرير مولر بشأن التحقيق.

وذكر التقرير بشكل مفصل سلسلة من إجراءات اتخذها ترامب لعرقلة التحقيق ولكنه لم يتوصل لنتيجة بشأن ما إذا كانت هذه الإجراءات تمثل جريمة عرقلة لسير العدالة. وخلص التقرير أيضا إلى أن ترامب وحملته لم يتورطا في تآمر جنائي مع موسكو.

وكان مساعد ديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي قد قال قبل يوم ، إن وزير العدل يعترض على الإدلاء بشهادته أمام اللجنة القضائية بالمجلس في جلسة مغلقة مخصصة لمناقشة الأجزاء المنقحة من تقرير مولر، وهدد بعدم مثوله المقرر يوم الخميس.

وقال المساعد ذاته، إن جيرولد نادلر رئيس اللجنة اقترح أن تتبع شهادة بار العلنية جولة ثانية من الاستجواب حيث تجري مناقشة أمور حساسة في جلسة مغلقة وتضم المحامين الأعضاء باللجنة.

وذكر المساعد إن بار اعترض على الشرطين.

ومن المقرر أن يدلي وزير العدل بشهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء.

من هو رود روزنشتاين؟

خلال أسابيع من توليه منصب نائب وزير العدل في أبريل عام 2017، وجد روزنشتاين نفسه في بؤرة جدل واسعة بعد استخدمت مذكرة كتبها كسبب لترامب في إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمي كومي، الذي كان يحقق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وكان له مسيرة حافلة في الإدارة الجزائية في عهود 5 رؤساء، وثبت في الوزارة بدعم من الديمقراطيين والجمهوريين.

ومن خلال منصبه كمساعد لوزير العدل، فهو مكلف بالإدارة اليومية للجهاز القضائي الأمريكي الضخم، وعليه نظريا، ألا يهتم بالسياسة، لكنه وجد نفسه في قلب الدوامة بعد أيام من تعيينه في الحكومة.

وخلال 20 شهرا صادق روزنشتاين على طلبات منها تفتيش منزل المحامي السابق لترامب، ما أثار غضب الرئيس الأمريكي.

ولاحقا، عيّن روزنشتاين روبرت مولر كمحقق خاص لتولي مسؤولية التحقيق، بحسب " بي بي سي"

وفي يوليو ، اتهمت وزارة العدل الأمريكية 12 ضابطا استخباراتيا روسيا بالقرصنة على مسؤولين في الحزب الديمقراطي خلال انتخابات 2016.

وعلى الرغم من أن روزنشتاين قال إنه لا أدلة على أنهم "بدلوا نسب التصويت أو غيروا نتائج الانتخابات"، جاء إعلان الاتهام قبل وقت قصير من قمة الرئيس ترامب المثيرة للجدل مع الرئيس فلاديمير بوتن التي عقدت في 16 يوليو في هليسنكي.