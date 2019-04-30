اسماء السيد - الرياض: أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، رفض بلاده التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وكل ما من شأنه المساس بسيادتها وأمنها واستقرارها.
كما عبر المصدر عن تطلع السعودية إلى علاقة متينة بين البحرين والعراق، يسودها الاحترام المتبادل، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية ترفض التدخل في شؤون البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.