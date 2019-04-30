السعودية ترفض التدخل في شؤون البحرين

اسماء السيد - الرياض: أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، رفض بلاده التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وكل ما من شأنه المساس بسيادتها وأمنها واستقرارها.

كما عبر المصدر عن تطلع السعودية إلى علاقة متينة بين البحرين والعراق، يسودها الاحترام المتبادل، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.