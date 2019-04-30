شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: نأمل أن تشارك منظمة "اليونيسكو" في إعمار الآثار التاريخية في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده تأمل بأن تشارك منظمة "اليونيسكو" في إعمار الآثار التاريخية في سوريا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن لافروف قوله - خلال اجتماع اللجنة الروسية لشؤون "اليونيسكو" المنعقد بمناسبة الذكرى الـ 65 لانضمام روسيا إلى المنظمة - "آمل بأن تشارك اليونيسكو بشكل فعال في إعادة إعمار مواقع التراث العالمي الثقافي التي تضررت على أيدي الإرهابيين في سوريا، مثلما تقوم به في العراق".

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وأضاف لافروف أن روسيا ستواصل بذلك الجهود الرامية إلى تفعيل الأجندات التي تساهم في وحدة الصف للمنظمة، ومن بين أولوياتها تعزيز التعاون في مجال التعليم.. مشيرا إلى أن بلاده تواصل المشاركة في المشاريع الرئيسية للمنظمة، وأنها ستسعى إلى الحصول على مقعد في لجنة التراث العالمي، حيث من المقرر أن تجري هذا العام انتخابات أعضاء المجلس.

يذكر أن الجماعات الإرهابية وخاصة "داعش"، دمرت أو ألحقت أضرارا بالعديد من مواقع التراث الثقافي العالمي في سوريا، بما في ذلك بعض الآثار التاريخية في تدمر.