إندونيسيا تتخلى عن جاكرتا.. لماذا؟ وأين ستكون عاصمتها الجديدة؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي يبدو أن المناقشات الدائرة منذ عقود في إندونيسيا لبناء عاصمة جديدة دخلت حيز التنفيذ عقب موافقة الرئيس جوكو ويدودو على خطة طويلة الأجل للتخلي عن العاصمة جاكرتا المكتظة والتي تعاني معدلات عالية من التلوث.

وقال وزير التخطيط بامبانغ برودجونيورو إن الرئيس الإندونيسي قرر في اجتماع خاص لمجلس الوزراء ،الاثنين، نقل العاصمة خارج جزيرة جاوا الأكثر اكتظاظاً بالسكان في إندونيسيا في "قرار مهم".

ولم يتضح المكان الجديد للعاصمة. لكن وسائل الإعلام الرسمية أفادت بأن مدينة بالانغكارايا، في جزيرة بورنيو، ضمن أبرز المدن المرشحة كموقع مفضل لبناء العاصمة الجديدة.

وقال برودجونيورو إن العاصمة الجديدة ستقام على مساحة تتراوح من 74 ألفا إلى 90 ألف هكتار ويبلغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون ، بحسب "رويترز".

ويبلغ عدد سكان منطقة العاصمة الكبرى حوالي 30 مليون نسمة.

وتفيد دراسات بأن منسوب جاكرتا، التي يقطنها أكثر من 10 ملايين شخص، ينخفض بوتيرة من الأسرع على مستوى العالم.

ويأتي هذا الإعلان بعدما أعلن ويدودو فوزه في الانتخابات العامة في البلاد في وقت سابق من هذا الشهر، على الرغم من أن النتائج الرسمية لن تُعلن حتى 22 مايو.



طرحت فكرة نقل العاصمة عدة مرات منذ استقلال البلاد عن هولندا في عام 1945.

وفي عام 2016، خلص مسح إلى أن المدينة الضخمة تعاني أسوأ اختناق مروري في العالم.

ويتعين على جهاز الشرطة مرافقة وزراء الحكومة ليصلوا إلى اجتماعاتهم في الأوقات المحددة لها ، بحسب "بي بي سي".

ويقول وزير التخطيط إن ازدحام حركة المرور في جاكرتا يكلف الاقتصاد 100 تريليون روبية (6.8 مليار دولار) في السنة.

وخلال العقدين الماضيين، باشرت السلطات مشروعا لإلغاء مركزية الحكومة، في محاولة لمنح المزيد من السلطة السياسية والموارد المالية للمجالس البلدية .

لماذا يتخلى عن جاكرتا؟

تعتبر جاكرتا واحدة من أسرع المدن غرقا في العالم، إذ يقول باحثون إن أجزاء كبيرة من المدينة قد تغرق بالكامل بحلول عام 2050.

وغرق شمال جاكرتا 2.5 متر خلال السنوات العشر الماضية، ولازالت مستمرة في الغرق بمعدل 1-15 سم سنويا.

وجاكارتا مدينة ساحلية تقوم على أرض مستنقعات، ويقطعها 13 نهرا.

ويقع نصف المدينة تحت مستوى سطح البحر. ومن أحد الأسباب الرئيسية لهذا استخراج المياه الجوفية التي تستخدم للشرب والاستحمام.

وأكد عدد من الخبراء أن منطقة جاكرتا الشمالية، والتي يقطنها نحو 10 ملايين نسمة يمكن أن تختفي بحلول عام 2050، وذلك نتيجة النشاط البشري والاحترار العالمي.

وذكر موقع "maxisciences" أنه في جاكرتا كما في أي مكان آخر، لم تعد الفيضانات مفاجأة، لكن إذا كانت هذه الكوارث تتكرر في إندونيسيا، يبدو أن الوضع يزداد سوءًا من سنة إلى أخرى، فمياه العديد من الأنهار والبحار تغمر البلاد، إذ كشف استطلاع حديث أن العاصمة الإندونيسية قد تختفي فعليًا تحت الأرض.

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ويقول المتخصصون هذه الظاهرة ليست مرتبطة بجاكرتا فقط، ومع ذلك، فإن المدينة تعاني مرتين بنفس سرعة متوسط ​​المدن الساحلية، ارتفاع المياه، إلى جانب هبوط التربة.

كل عام، يحدث انخفاض يتراوح بين 1 و 15 سم، بحد أقصى 25 سم، كما أن أكثر من نصف المدينة الآن تحت مستوى سطح البحر.

وأشار الموقع إلى أن هذه الظاهرة واضحة بشكل كبير شمال المدينة، ويقول هري أندرياس، الذي يدرس هبوط جاكرتا للتربة لمدة 20 عامًا في معهد باندونج للتكنولوجيا: وفقًا لتوقعاتنا، 95٪ من شمال جاكرتا سيتم غمره بحلول عام 2050، ففي السنوات العشر الأخيرة، لاحظ هذا الباحث تسارعًا واضحًا لهذه الظاهرة.

في هذا الجزء من المدينة، انخفضت الأرض بمقدار 2.5 متر منذ عام 2008، المباني تنخفض، والمياه ترتفع، وبينما يحاول السكان إجراء إصلاحات، لكن لم يتم وضع حل دائم، لدرجة أنه في بعض الأحيان لا يجدون خيارًا سوى التخلي عن المباني أو على الأقل بعضها.

تاريخيًّا، كان هذا الجزء من جاكرتا ميناءً، ولا تزال تانجونج بريوك، إحدى مقاطعات شمال جاكرتا، واحدة من أكثر الموانئ ازدحامًا في إندونيسيا. اليوم، هي منطقة هشة بشكل خاص المشكلة: هذه الممارسة محظورة، لكنها سيئة للغاية.

ويقول الموقع إن المدينة تقع على أرض مستنقعات، ويحدها من الشمال بحر جافا، لكن هذه المياه ملوثة للغاية ويفتقر السكان إلى مياه الشرب، والنتيجة يستبدلونها عن طريق ضخ المياه بالجداول، وهذه الممارسة تضعف إلى حد كبير الأرض، ما يجعلها تغرق كما لو كانت تجلس على بالون.

ويؤكد أنه إذا اختفت منطقة جاكرتا الشمالية فعليًا، سينزح ما لا يقل عن 10 ملايين شخص من هذه المكان.

ما هي العاصمة المفضلة للرئيس؟

نوقشت ثلاثة خيارات في اجتماع حكومي مغلق ثم عرضت على الرئيس.

يقضي أحد الخيارات بإنشاء منطقة خاصة لمكاتب الحكومة داخل العاصمة الحالية، ويقترح آخر نقل المكاتب خارجها، أما المقترح الثالث، والمفضل لدي الرئيس، فيقضي ببناء عاصمة جديدة في جزيرة أخرى.

ويسود اعتقاد بأن مدينة بالانغكارايا، الوقعة على بعد مئات الكيلومترات إلى الشمال الشرقي في وسط منطقة كاليمانتان، هي المدينة المرشحة.

وكان مؤسس إندونيسيا، سوكارنو، قد اقترح جعلها العاصمة في الماضي.

وتعد بالانغكاريا مناسبة لتصبح العاصمة الجديدة لإندونيسيا بسبب مساحتها الأكبر من جاكرتا، وثرائها بالموارد الطبيعية، وقابلية بنيتها التحتية للتعامل مع الأزمات المرورية.

وتباينت ردود الأفعال في بالانغكاريا بشأن نقل العاصمة إلى مدينتهم التي تشتهر بالهدوء.

وقال أحد طلاب المدارس الثانوية لبي بي سي "آمل أن تتطور المدينة وأن يصبح التعليم جيدا كما هو الحال في جاكرتا".

لكنه أبدى قلقة من استخدام الأراضي والغابات، وقال "سنخسر ما تبقى لنا من الغابات".

وقال وزير التخطيط في تصريح صحفي إن عملية نقل العاصمة قد تستغرق 10 سنوات.

وأضاف أنه إذا كانت بلدان أخرى، كالبرازيل وكازاخستان وميانمار، استطاعت تحقيق ذلك، فإن إندونيسيا بدورها قادرة على تحقيق الأمر.