شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من برنامج سند «محمد بن سلمان» بشأن موعد إيداع الدفعة الثانية والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح برنامج سند محمد بن سلمان أن الدفعة الثانية من العطاء في مرحلة التحقق من صحة الحساب البنكي؛ وسيتم الإيداع فور الانتهاء من هذا الإجراء.
جاء ذلك ردًا على تساؤل مستفيدي سند محمد بن سلمان عن موعد صرف الدفعة الثانية من العطاء، لمن تنطبق عليهم شروط مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج.
وأكد البرنامج أن جميع الأخبار والمعلومات عن البرنامج ومبادراته؛ يتم نشرها فقط عبر القنوات الرسمية، لينفي بذلك أي أخبار مجهولة المصدر.
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