مختص: 70 ألف حالة وفاة في حوادث الطرق بالمملكة خلال 10 سنوات (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال المهندس بدر العيادة خبير تخطيط النقل وهندسة المرور، إن السلامة المرورية في المملكة وضعها متدني جدًا.
وأضاف العيادة خلال لقائه ببرنامج “معالي المواطن”، أن الحوادث المرورية بالمملكة خلال العشر سنوات الماضية، أسفرت عن وفاة أكثر من 70 ألف على طرق المملكة وإصابة أكثر من نصف مليون شخص.
وأشار إلى أن السلامة المرورية ليست لها علاقة فقط بجوانب الطريق وتنفيذه، مضيفًا أنها ترتبط بالسائق وسلوكه والمركبة ونوعها والمكان والطقس وغيرها.
وتابع: “ما زلنا بحاجة إلى مراجعة مستمرة للسلامة المرورية في المملكة، مضيفًا أن الإحصاءات الخاصة بهذا المجال تفتقد الدقة وتحتاج إلى مراجعة.
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