شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع موجة غبار تحجب الرؤية في الرياض حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نبهت الهيئة العامة للأرصاد، من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية بمنطقة الرياض. وأوضحت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحالة تشمل الرياض والخرج والدوادمي وحوطة بني تميم، ووادي الدواسر، والمزاحمية والقويعية وشقراء والمجمعة والزلفي والغاط والأجزاء المجاورة. وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الحالة تبدأ الساعة 8 من صباح اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً – بمشيئة الله-.

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