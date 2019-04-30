شكرا لقرائتكم خبر عن برواتب تصل لـ18 ألف ريال.. وظائف شاغرة بملتقى التوظيف الصحي في عسير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انطلق صباح الاثنين، ملتقى التوظيف الصحي الأول 2019، في مقر غرفة أبها “للرجال والسيدات”، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لمركز التوطين بغرفة أبها ولتحقيق رؤية المملكة 2030، بالتعاون مع فرع وزارة العمل ومركز طاقات أبها وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وأكد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، حسين بن حمد المري، أن هذا الملتقى هو مبادرة لتوطين الوظائف الإدارية والصحية للجنسين “رجال وسيدات” في المنشآت الصحية، مبيناً أن هناك أكثر من 14 تخصصاً صحياً تم طرحها في الملتقى.

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وأضاف “المري”: أن رواتب الوظائف الصحية تتفاوت من 4000 إلى 18000 ريال، مبيناً أن من شروط القبول اجتياز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

من جهته، عبَّر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها، حسن معجب الحويزي، عن سعادته لهذه المبادرة التي ستحقق بإذن الله طموحات ورغبات طالبي العمل في التخصصات الصحية.

كما ذكر “الحويزي” أن مركز التوطين بالغرفة هو بالفعل مركز متخصص في توفير الوظائف والأعمال لشباب وشابات المنطقة، مبيناً أنه يتم إجراء مقابلات شخصية عديدة من قبل طالبي العمل بالمؤسسات الطبية المتخصصة، وذلك بالمركز الرئيسي لإلحاقهن بالعمل بهذه المؤسسات من خلال عملية توطين الوظائف الطبية التي هي من أهم الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها غرفة أبها عندما أنشأت مركز التوطين بها؛ وذلك تفعيلاً لدورها في عملية توظيف أبناء وبنات الوطن بعسير.