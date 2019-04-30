تجار: الجزائر تشتري 200 ألف طن على الأقل من القمح الصلد

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وذكر التجار أنه جرى شراء القمح بسعر يتراوح بين 268 و270 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن، وفقا لرويترز.
© REUTERS / HANDOUT
ولا تكشف الجزائر عن نتائج مناقصاتها، وتستند تقارير الشراء إلى التقييمات التجارية.
وتشهد الجزائر حراكا شعبيا كبيرا أدى إلى تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هذا الشهر بعد 20 عاما في السلطة استجابة لضغوط من الجيش وأسابيع من الاحتجاجات المطالبة بالتغيير والتي كان أغلب المشاركين فيها من الشباب.
واستمرت الاحتجاجات، التي بدأت في 22 فبراير/ شباط وكانت سلمية إلى حد كبير، إذ يريد كثيرون الإطاحة بالنخبة التي حكمت الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962 ومحاكمة الأشخاص الذين يعتبرونهم فاسدين.
وحل عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة محل بوتفليقة كرئيس مؤقت لمدة 90 يوما حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو/ تموز.
وذكرت وسائل إعلام حكومية أن السلطات ألقت القبض على أغنى رجل أعمال جزائري وأربعة مليارديرات آخرين مقربين من بوتفليقة في إطار تحقيق لمكافحة الفساد.
وقال قائد الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إنه يتوقع محاكمة أعضاء من النخبة الحاكمة بتهمة الفساد.
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