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شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل بمواقف سيارات يصيب 3 أشخاص في جدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أسفر حريق هائل اندلع في مواقف سيارات تابعة لبناية في محافظة جدة، مساء الاثنين، عن إصابة ثلاثة أشخاص.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن مدني جدة أخمد حريقاً اندلع في مواقف سيارات لبناية مكونة من أربعة أدوار؛ نتج عنه إصابة ٣ أشخاص تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى.
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