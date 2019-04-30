طريق مسدود.. صدام بين قوى «الحرية والتغيير» والمجلس العسكري السوداني

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

أعلنت قوى إعلان "الحرية والتغيير" بالسودان، أنها وصلت إلى "طريق مسدود" مع المجلس العسكري الانتقالي حول العملية التفاوضية، وفقا لوكالة الأناضول.

وقال صديق يوسف عضو "قوى إعلان الحرية والتغيير، خلال مؤتمر صحفي، بساحة الاعتصام اليوم الإثنين إنه لم يتم الاتفاق على النسب في مجلس السيادة بين المدنيين والعسكريين خلال اجتماعهما، وإن الاعتصامات مستمرة لحين تحقيق أهداف الثورة.

وأوضح أن وفد التفاوض واجه تعسفًا من المجلس العسكري، وإنهم سيواصلون التظاهرات والاعتصامات إلى حين تحقيق مطالبهم.

وشدد على عدم إزالة الحواجز والمتاريس، إلى حين تحقيق مطالب قوى إعلان "الحرية والتغيير" بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

ونوّه إلى أن قوى إعلان "الحرية والتغيير"، حريصة على عدم تعريض الاعتصام لأي مهددات.

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وكانت اللجنة المختصة بالمجلس العسكري الانتقالى تقدمت بمقترح لتشكيل المجلس السيادي يتكون من 10 أشخاص، 7 عسكريين، و3 مدنيين، بينما دفعت قوى التغيير بمقترح للمجلس السيادي على أن يتكون من 15 شخصا، 8 مدنيين، و7عسكريين.

ويعد اجتماع اليوم الثالث للجنة المشتركة التي شُكلت قبل نحو أسبوع عقب تعليق "قوى إعلان الحرية والتغيير" التفاوض مع المجلس قبل أن تعلن عودتها لاحقا،‎ والرابع بين الجانبين بشكل عام‎ منذ عزل عمر البشير في 11 أبريل الجاري. -

وتمثلت أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين تتمثل في تفاصيل المجلس الرئاسي وعضويته من المدنيين وتمثيل العسكريين به.

كما تعد مدة الفترة الانتقالية من أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين"؛ حيث يطالب المجلس العسكري بعامين، فيما تتمسك قوى التغيير بـ4 أعوام لإعادة هيكلة بناء الدولة.