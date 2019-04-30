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سيارة كهربائية ببطاريات قابلة للاستبدال

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كشفت شركة ACM النقاب عن السيارة الكهربائية City الصغيرة المزودة ببطاريات قابلة للاستبدال.وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الصغيرة تشتمل على 3 مقاعد وتظهر بطول 3.30 أمتار وعرض 1.66 متر، في حين يبلغ وزنها 650 كيلوغراماً، بفضل اعتمادها على هيكل من الألومنيوم وجسم من ألياف الكربون.

وينبض داخل السيارة محرك كهربائي بقوة 15 كيلووات يعمل على المحور الخلفي، ويدفع السيارة بسرعة قصوى 90 كلم/س، في حين تتيح البطاريات بسعة مجموعها 16 كيلووات ساعة بلوغ مدى سير 160 كلم.

وركبت البطاريات في درجين بأرضية السيارة يمكن إخراجهما وخلعهما لإعادة الشحن، كما يمكن أيضاً تغيير شكل المقصورة الداخلية لتناسب مهام النقل، فمع خلع المقاعد الخلفية تنشأ مساحة تخزين تصل سعتها إلى 1200 لتر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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