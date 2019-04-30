سيارة كهربائية ببطاريات قابلة للاستبدال

وينبض داخل السيارة محرك كهربائي بقوة 15 كيلووات يعمل على المحور الخلفي، ويدفع السيارة بسرعة قصوى 90 كلم/س، في حين تتيح البطاريات بسعة مجموعها 16 كيلووات ساعة بلوغ مدى سير 160 كلم.
وركبت البطاريات في درجين بأرضية السيارة يمكن إخراجهما وخلعهما لإعادة الشحن، كما يمكن أيضاً تغيير شكل المقصورة الداخلية لتناسب مهام النقل، فمع خلع المقاعد الخلفية تنشأ مساحة تخزين تصل سعتها إلى 1200 لتر.
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