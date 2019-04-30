5 ختمات وبرامج نوعية على إذاعة دبي للقرآن الكريم في رمضان

كشفت إذاعة دبي للقرآن الكريم التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن دورتها البرامجية الجديدة المخصصة لشهر رمضان المبارك، وذلك بتوجيهات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم. وجاء الإعلان عن الدورة البرامجية خلال مؤتمر صحفي في مقر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بحضور عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي للمركز.

تتضمن الدورة الجديدة 4 برامج من إنتاج الإذاعة، فضلاً عن 5 ختمات مختلفة للقرآن الكريم، في أوقات متباينة. ومن أبرز البرامج الجديدة «الإعجاز العلمي والنفسي في القرآن الكريم» ويقدمه كل من حسن العشري ومحمد رمضان، و«الجمال في الإسلام» ويتميز بطرحه الجديد، إذ يركز على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تلفت الانتباه إلى معاني الجمال القيمة، وهو من إعداد وتقديم الدكتور حكمت زريقات، وأيضاً «قصص القرآن» وهو برنامج يتناول القصص التي ذكرت في القرآن بترتيب المصحف، ويقدمه كل من فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الكمالي وفضيلة الشيخ عبدالله الأنصاري.

وبالإضافة إلى هذه البرامج، تبث الإذاعة برنامج «قيم التسامح» ويقدمه الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر سابقاً وعضو هيئة كبار العلماء بمصر، و«نفحات من الهدي النبوي» من إعداد وتقديم الدكتور حمدي مراد، ويتناول مجموعة متميزة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، و«تفسير القرآن» لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

Advertisements

وتشهد إذاعة دبي للقرآن تطوراً كبيراً من عام إلى آخر، وتعددت إنجازاتها منذ إطلاقها في 6 يونيو/حزيران 2016، ومنها زيادة عدد ساعات البرامج المنتجة، وتنوع القراء، وتقديم البرامج الدينية، التي تمس حياة الفرد بشكل يومي، فضلاً عن الدورات البرامجية الجديدة التي تلبي توقعات المستمعين.

رسالة توعوية جريئة

يعد برنامج «مسموح» الذي يقدمه عبد الله الأنصاري، إضافة نوعية لكوكبة برامج «دبي للقرآن»، في رمضان هذا العام، وهو اجتماعي تدعم من خلاله شبكة الأولى الإذاعية مبادرة «مسموح» التي أطلقها مركز إرادة للعلاج والتأهيل، ويشكل البرنامج مبادرة تهدف لعرض تجارب المتعافين من الإدمان والتعريف بواقع حياتهم بعد التعافي، كما يهدف لمد جسور الأمل والتواصل مع المتعافين والتعرف إلى احتياجاتهم ونشر رسالة توعوية جريئة للمجتمع يقدمها المتعافون، إضافة للتعريف بالدور الذي يجب أن يقوم به كل شخص ليستطيع المتعافي أخذ دوره في المجتمع.