محمد بن راشد: أبطال السعادة والإيجابية قدوة لزملائهم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات رسّخت نموذجاً متقدماً في العمل الحكومي، محوره تحقيق سعادة الإنسان، وتعزيز جودة الحياة في كافة المجالات؛ لإيمانها بأهمية هذه القيمة الإنسانية في تحفيز تطور المجتمعات وازدهار الدول.

جاء ذلك، لدى تكريم سموه الفائزين بميدالية أبطال السعادة والإيجابية في دورتها الثانية، بحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ومحمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

محور أساسي

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «التركيز على سعادة المتعاملين، وتمكينهم من تحقيق تجربة خدمات متميزة، محور أساسي للتطوير الحكومي.. الجهات الحكومية الناجحة هي تلك التي تحفز موظفيها على تقديم أفضل ما لديهم، وتعزز فيهم روح المبادرة الإيجابية، وتشجعهم على ابتكار خدمات ترضي الناس وتسعدهم».

دور الأبطال

وأكد سموه أهمية دور أبطال السعادة والإيجابية في إسعاد المتعاملين، وما يشكلونه من مصدر إلهام وقدوة لزملائهم؛ من خلال صورة الموظف الإيجابي المتفاعل، الذي يتجاوز حدود الوظيفة إلى آفاق أوسع؛ لإسعاد المتعاملين، وتسهيل حياتهم.

وأضاف سموه: «أبارك لأبطال السعادة والإيجابية بهذا التكريم المستحق.. وأدعوهم لتكثيف جهودهم، ومواصلة العمل بهذه الروح الإيجابية.. نريد أن يكون جميع أعضاء فريق عملنا الحكومي أبطال سعادة وإيجابية... وعلى المسؤولين في الجهات أن يعززوا هذه الروح، ويشجعوا أصحاب الإنجازات المتميزين في خدمة الناس، وأن يحتفوا بهم؛ ليكونوا قدوة لأقرانهم.. نجاح الجهات يقاس بمقدار ما تحققه من سعادة للمتعاملين».

ابتسامة المتعامل

أكد الفائزون عزمهم المضي بجد وإخلاص؛ لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تدعم تطوير العمل الحكومي، وأنهم سيكونون قدوة حسنة ومصدر إلهام لزملائهم؛ لتقديم أفضل الخدمات بما يسهم في تحقيق «رؤية 2021» و«مئوية الإمارات 2071».

وأشارت فاطمة الدوبي إلى أن تقديم خدمات حكومية متميزة للمتعاملين تفوق التوقعات؛ هي السبيل الأكثر فاعلية؛ لتحقيق سعادة المتعاملين، وتطوير مستويات الأداء في الجهات الحكومية.

وقالت: إنها استطاعت على مدى تسع سنوات قضتها في عملها أن تعمل وفق معادلة تقديم خدمات متميزة للمتعاملين تفوق التوقعات، وتحدثت عن إحدى القصص التي مرت بها خلال عملها، والتي تمثلت في ملاحظتها تغيب رجل من كبار المواطنين كان يزور المركز الثقافي لقراءة الكتب، بشكل دائم، ما دفعها للاستفسار عنه؛ لتكتشف إصابته بوعكة صحية، فبادرت بتنظيم زيارة مع فريق سعادة المتعاملين إلى منزله؛ للاطمئنان عليه.

الصورة المشرفة

أكد المساعد أول حمد مرداس، الذي يعمل في القيادة العامة لشرطة عجمان، أهمية أن يكون الموظف مرآة تعكس الصورة المشرفة للجهة التي يعمل فيها، وأن يكون مشاركاً فاعلاً في دعم رؤيتها ورسالتها.

وأشار إلى أنه من خلال عمله في الشرطة أدرك أن عمل رجال الأمن في الإمارات لا يقف عند ملاحقة الخارجين على القانون، بل يتعداه إلى كل ما يحفظ سلامة وترابط المجتمع ووقاية المجتمع من أي سلبيات، وهو ما دفعه لدى استقباله لرجل جاء ليقدم بلاغاً ضد زوجته؛ نتيجة خلافات بينهما، إلى تهدئة الزوج وإقناعه بحل الإشكال مع زوجته بشكل ودي.

سرعة الإنجاز

أكد إسماعيل البيرق، أن المتعامل يتوقع من الموظف الحكومي أن يقدم له خدمات متميزة سريعة ذات جودة عالية.

وقال: إن مركز سعادة المتعاملين في الهيئة حدد للموظفين عدداً من المعاملات، لإنجازها يومياً إلا أن قناعته بأهمية تسريع إنجاز المعاملات؛ دفعه إلى مضاعفة العدد المطلوب إنجازه في بادرة؛ لتخفيف الضغط عن بقية زملائه، ما خلق جواً تنافسياً إيجابياً داخل المركز؛ لإنجاز أكبر عدد من المعاملات في أقصر وقت ممكن.

خدمة المجتمع

أكد صالح البريكي، أن تطبيق معادلة إسعاد المتعاملين؛ يمثل ضمانة لنجاح الموظف في مراكز سعادة المتعاملين، مشيراً إلى أهمية دور الموظف في تحويل العمل من مكان لتقديم الخدمات إلى مصدر للسعادة، وتكوين الانطباعات الإيجابية.

وأشار إلى أنه يواظب خلال عمله على التفاعل مع جميع المتعاملين والإجابة عن استفساراتهم، وتقديم الخدمات التي يطلبونها، خصوصاً كبار المواطنين والمطلقات والأرامل وأصحاب الهمم.

الوظيفة تتعدى المكان

أشارت زينب البلوشي إلى أن حدود الوظيفة وتقديم الخدمات لا ينحصران بمكان العمل؛ بل يتعدى تقديم الخدمات حدود الوظيفة ولا ينتهي بانتهاء الدوام الرسمي؛ كون ذلك يعد واجباً إنسانياً وأخلاقياً.

وقالت: إن الحس الإنساني والواجب المهني الأخلاقي هو الذي كان يدفعها دائماً لتسخير خبراتها في مجال الإسعاف كلما استدعى الأمر ذلك؛ بصرف النظر عن المكان والزمان، مشيرة إلى أنه في أحد الأيام وخلال توجهها إلى عملها مرت بحادث مروري، وشاهدت عدداً من المصابين فتوقفت من دون تردد؛ لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل وصول سيارات الشرطة والإسعاف.

خبرة طويلة

أكدت كنوة المسماري، أن إسعاد المتعاملين وتسهيل الإجراءات عليهم، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة مهمة، يجب على الموظفين إتقانها؛ للارتقاء بمستوى أداء الجهات الحكومية. وقالت: إنها استطاعت أن تحول خبرتها التي تمتد لأكثر من 21 عاماً إلى طاقة إيجابية تدفعها نحو المزيد من العطاء، وقد وظفتها في إيجاد الحلول العملية لتحديات خارج نطاق عمل المركز؛ مثل: معالجة ملف معاملات أنظمة توظيف المواطنين في القطاع الخاص التي بادرت لإيجاد حل يسهل إنجازها.

إسعاد المتعاملين

أكدت سماحة البريكي أن الوصول بالخدمات الحكومية إلى مستويات جديدة يتطلب تعزيز ثقافة إسعاد المتعاملين بين الموظفين على أساس الإحساس بحاجات المتعاملين، والبحث عما يعزز مستويات سعادتهم، وجودة حياتهم.

وقالت: إن الحس الإنساني والشغف بالعمل والإيمان بأن دور الموظف لا يتوقف عند حدود مسؤولياته الوظيفية.

إنسانية وأخلاقية

أكد صلاح العوضي أن المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه الآخرين وإعطاء صورة حسنة وإيجابية عن واقع الخدمات الحكومية في الدولة هو المحفز الرئيسي لتقديم الموظف خدمات متميزة ترتقي إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في تطوير مستويات أدائها.

وأشار إلى أن إدخال السعادة على قلب المتعامل، يعود بالسعادة على الموظف، وهو ما حصل معه عندما بادر إلى خدمة رجل من كبار المواطنين جاء على كرسي متحرك؛ من أجل حل مسألة تتعلق بترخيص قارب صيد يمثل مصدر رزقه الوحيد؛ حيث سارع إلى يقدم خدمة تتجاوز حدود مسؤولياته ونطاق عمله، وسعى بنفسه لإنجاز المعاملة في أقل من ساعتين.

العمل الإيجابي

تهدف ميدالية أبطال السعادة والإيجابية التي تشكل مناسبة لتكريم موظفي الصف الأمامي في مراكز سعادة المتعاملين، إلى نشر مفاهيم العمل الإيجابي بين موظفي الحكومة، والانتقال بثقافة إسعاد المتعاملين إلى مراحل متقدمة، وجعلها ممارسة يومية في الجهات؛ للوصول إلى أفضل الخدمات عالمياً، وتحقيق أهداف البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة في تعزيز جودة حياة المجتمع.

وتم اختيار أبطال السعادة والإيجابية بعد عمليات متابعة وتقييم دقيقة للخدمات والأعمال الاستثنائية، التي يقدمونها في مراكز سعادة المتعاملين بطريقة سهلة واستثنائية، وبحرفية عالية تساهم في تكوين انطباعات إيجابية عن الجهات الحكومية، وتعكس الصورة الحضارية المشرقة للدولة، وتؤسس لمستقبل العمل الحكومي.

سعادة أفراد المجتمع

أكد أحمد الأميري أن روح المبادرة وبناء علاقة متميزة مع المتعاملين تقوم على قيم إنسانية، وتمتع الموظف بروح المواطنة الحقيقية، وتمثل عوامل أساسية في تحقيق سعادة أفراد المجتمع، وتلبية تطلعاتهم وفق رؤية الدولة وأهدافها في تقديم أفضل الخدمات الحكومية للمتعاملين.

وقال الأميري: إنه خلال فترة عمله في بريد الإمارات في دبا الحصن حرص على تقديم خدمات غير متوقعة لأهالي المنطقة حتى أنه كان يسارع إلى فتح أبواب المركز بعد ساعات العمل، وفي أيام نهاية الأسبوع؛ ليتمكن أهالي المدينة من إنجاز معاملاتهم، كما أنه عمل على إيصال البريد إلى المنازل بدافع شخصي؛ لتيسير الأمور عليهم، ما زاد من مستوى سعادتهم ورضاهم عن الخدمات التي يتلقونها.

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واجب وطني

قال عادل اليحمدي: إن سعادة المتعاملين تمثل واجباً وطنياً، ويجب على الموظف أن يحرص على إعطاء صورة إيجابية عن العمل الحكومي في دولة الإمارات، مشيراً إلى أنه أثناء استضافة دولة الإمارات لبطولة كأس العالم للأندية، وقبل يوم واحد من انطلاقها، لم تتمكن الشركة المسؤولة عن النقل التلفزيوني الحصري للبطولة من إدخال أجهزة البث التي تم حجزها في الجمارك لتأخر حصولها على التصاريح المطلوبة؛ لكنه بادر إلى طلب التصاريح المطلوبة عبر القنوات الذكية، وساعد الشركة على إنشاء حساب خاص في موقع الهيئة، ما أدى إلى استكمال متطلبات التصاريح وطلبات الإفراج الجمركي خلال ساعة.

عهود الرومي: توثيق قصص الأبطال وتعميمها

أكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترتكز على تطوير وتحسين الخدمات الحكومية لتحقيق سعادة المتعاملين وتعزيز جودة الحياة في دولة الإمارات، وأن توجيهات سموه تركز على الاحتفاء بالنماذج الإيجابية التي تعمل بجد لجعل هذا التوجه منهج عمل وثقافة حياة.

وأشارت إلى أن البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة ركز في الدورة الثانية لأبطال السعادة والإيجابية، على أصحاب الجهود الاستثنائية وقصصهم الملهمة في إسعاد المتعاملين، وما يمثلونه من قدوة ومصدر إلهام، مؤكدة أن البرنامج الوطني سيعمل على توثيق قصص الأبطال وتعميمها ليتم تبنيها من قبل الجهات الحكومية لإسعاد المتعاملين، وبناء قدراتهم من خلال برامج تدريبية متخصصة.

قائمة المكرمين

شملت قائمة المكرمين بميدالية أبطال السعادة والإيجابية:

** فاطمة الدوبي

وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في أم القيوين

** حمد مرداس

وزارة الداخلية - القيادة العامة لشرطة عجمان

** إسماعيل البيرق

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدبي

** كنوة المسماري

وزارة الموارد البشرية والتوطين بالفجيرة

** عادل اليحمدي

الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في أبوظبي

** سماحة البريكي

صندوق الزكاة في أبوظبي.

** أحمد الأميري

مجموعة بريد الإمارات القابضة بدبا الحصن

** زينب البلوشي

وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالشارقة

** صالح البريكي

وزارة تنمية المجتمع بأبوظبي

** صلاح العوضي

وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشارقة.