محمد بن زايد: الإمارات ستظل واحة خير داعمة للسلام العالمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مجلس قصر البحر، أمس، اللجان المنظمة وفرق عمل ملتقى الأخوة الإنسانية الذي أقيم في أبوظبي، وحضره البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، والإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأثنى سموّه، على الجهود كافة التي بذلت، من أجل تحقيق لقاء تاريخي جمع بابا الكنيسة الكاثوليكية وشيخ الأزهر الشريف، انبثقت عنه وثيقة عالمية تدعو الى «التعايش والتآخي والاحترام المتبادل بين البشر».

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، أن «دولة الإمارات ستظل واحة خير داعمة لجهود السلام والتضامن العالمي، من أجل خير البشرية».

وأعرب سموّه، عن تقديره لنجاح تنظيم الملتقى، والزيارة التاريخية لبابا الكنيسة وشيخ الأزهر إلى دولة الإمارات، وما صاحبها من فعاليات مختلفة، خرجت بشكل مشرف ومتميز، بسواعد وطنية مخلصة، إلى جانب الشركاء والفرق الداعمة الذين تحلوا، كعادتهم، بروح الفريق الواحد والدافعية والعزيمة لإنجاح الحدث.

وقال سموّه، إن انعقاد هذا الملتقى على أرض الدولة، دليل على مدى التقدير الذي تحظى به دولة الإمارات، عالمياً، والثقة الكبيرة التي تتمتع بها، كونها دولة داعمة لأسس السلام والتعايش والإخاء الإنساني.

حضر اللقاء، سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي. (وام)