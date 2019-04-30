شيماء قرقاش: السباق نموذج مشرف لرياضة الإمارات دولياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت شيماء قرقاش، نائبة سفير الإمارات في واشنطن، أن ماراثون زايد الخيري قدم للعالم أجمل صور العطاء والإنسانية والتسامح من خلال الرياضة.

وقالت: «إذا أردنا أن نرسم صورة تلخص قيم ومبادئ الدولة، لن نجد أجمل من تلك الصورة الرائعة التي يشاهدها العالم لمسافة عشرة كيلو مترات كل عام بحديقة سنترال، لأنها تحمل كل المعاني السامية والأهداف النبيلة التي غرسها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فينا وفي أجيال وطننا الغالي، بل وغرسها في كل مناطق العالم، حيث كان، رحمه الله، يمد يد العون والمساعدة للجميع بلا استثناء، واليوم رسالته تتواصل في نيويورك لتدخل البهجة والسعادة إلى قلوب المرضى».

وأشادت بفكرة ومبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقالت: «إن رعايته للحدث وحدت كل هذه القلوب، التي شاركت في السباق على عمل الخير»، وأضافت: «ونحن نشاهد هذه اللوحة الإنسانية وسط كل هذا الحضور، ونقرأ كل هذه السعادة والبهجة فوق وجوه المشاركين، ونرصد ردود الأفعال الإيجابية التي نتابعها هنا، سواء في وسائل الإعلام، أو من المسؤولين والمشاركين، ندرك جيداً أن قيمة الحدث تتجاوز حدود حديقة سنترال بارك بكثير، فالجميع هنا يحمل الكثير من الحب والتقدير والامتنان للدولة وقيادتها الحكيمة على مواقفها ومبادراتها التي تسقط الحواجز وتشكل جسراً للتلاقي والتقارب بين شعوب العالم، وتسهم في تخفيف المعاناة وإعادة الأمل للمرضى».

وأشادت شيماء قرقاش بنجاح نسخة هذا العام وقالت: «إن نجاح الماراثون لا يكمن فقط في حجم وقيمة التبرعات التي تجاوزت ال200 مليون دولار في الدورات ال14 السابقة، ولكن أيضاً في قوة الرسالة، وهو الأمر الذي مهد الطريق وفتح كل أبواب النجاح أمام ماراثون الخير».