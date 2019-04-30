قرقاش: تطاول إيران على الإمارات والسعودية «عجز في المنطق»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن تطاول وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، في الإعلام الأمريكي على رموز الإمارات والسعودية مرفوض وعجز في المنطق والتوّجه.

أضاف قرقاش، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، أمس الاثنين، أن «الظروف التي تحيط بإيران من صنع يديها، والخروج من أزمتها يتطلب نهجاً واقعياً»، وأكد أن «استهداف قيادتنا قول مردود ولا يسعف إيران في محنتها، بل يعقّد المشهد المحيط».

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، إن إيران تدعم الميليشيات لزعزعة أمن العراق، وتتدخل في شؤون لبنان وتقود الحرب في اليمن، كما أن الحوثيين يواصلون رفض كل الاتفاقات.

وأضاف خلال لقاء بشأن السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية في واشنطن «نعمل على نظام عقوبات يجعل التعامل مع إيران مكلفاً جداً».

وأوضح بومبيو «إننا سنفرض عقوبات مكلفة على الدول التي تواصل شراء النفط من إيران»، مؤكداً «إننا سنواصل النقاش مع الصين بشأن القضايا التجارية». ولفت بومبيو إلى «إننا نأمل أن يتخذ النظام الإيراني قرارات مختلفة عن السياسات الحالية، وقبل عام حدّدنا 12 أمراً على إيران أن تقوم بها»، مشدداً على «إننا سنواصل دحر «داعش» في أفغانستان، أو جنوب آسيا، وفي كل مكان»، معتبراً أن «إيران تدعم الميليشيات لزعزعة العراق وتتدخل في شؤون لبنان».

ورأى أن «الحرب في اليمن تقودها إيران عبر دعمها للحوثيين الذين ينقضون الاتفاقيات والذين يطلقون الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، وللسعودية الحق في الدفاع عن مواطنيها، ونحن نقدم لها المساعدة، وهذا في مصلحة الأمريكيين».

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، قال، أمس الأول، إن الحملة الأمريكية ضد النظام الإيراني أثرت في أنشطته لكنه يظل تهديداً عالمياً. ونقلت قناة «فوكس نيوز» عن بولتون قوله إن «النظام الإيراني يواصل قمع شعبه، ولا يزال أكبر ممول للإرهاب في العالم، ويواصل تطوير الصواريخ الباليستية، بغرض حمل الأسلحة النووية عندما يحصلون على تلك القدرة». وأضاف أنه «لا شك في أن هذا النظام يمثل تهديداً في المنطقة، وعلى مستوى العالم، ولهذا السبب نعتقد أن حملة الضغط كان لها تأثير كبير في قدرتهم على تنفيذ هذه المهام».

(وكالات)