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نهيان بن مبارك يزور المعرض

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

زار الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، المعرض، وتجول في أروقته برفقة نافديب سوري سفير الهند في الإمارات، بصفتها الدولة ضيف الشرف في المعرض.

واطلع خلال الجولة على فعاليات الجناح الهندي وما يتضمنه من مجموعة الأنشطة الأدبية والثقافية والفنية، واطلع على الإصدارات التي تسلط الضوء على التاريخ المشترك بين الهند والمنطقة العربية على مر التاريخ، وإسهاماتها في التاريخ والثقافة العربية.

وتعرف الشيخ نهيان بن مبارك خلال الزيارة إلى تفاصيل المشاركات المحلية والعربية والعالمية في المعرض الذي يعد من أكثر معارض الكتب تنوعاً في المنطقة، مستطلعاً ما تقدّمه الأجنحة المشاركة من إصدارات ومبادرات قرائية وفعاليات تستهدف جميع الفئات.

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