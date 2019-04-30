باقة من البرامج المباشرة والمسجلة عبر «أبوظبي الإذاعية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شبكة أبوظبي الإذاعية التابعة ل«أبوظبي للإعلام» عن الدورة البرامجية لشهر رمضان المبارك عبر مختلف منصاتها، التي تضم باقة واسعة من البرامج اليومية والأسبوعية المباشرة والمسجلة، إلى جانب فقرات برامجية وخدمات تنويهية تحاكي مختلف اهتمامات جمهورها من المستمعين على مدار أيام الشهر الفضيل.

وتتضمن الدورة البرامجية لإذاعة «القرآن الكريم» 21 عملاً إذاعياً يُسهم في بناء مجتمع مثقف وفق معايير التوعية والثقافة والمعرفة التي تسعى إلى ترسيخ أركان المجتمع الإسلامي وبناء الشخصية الإنسانية القويمة، فضلاً عن البث الحي لمختلف قراءات القرآن الكريم لتمثل نحو 62% من المحتوى المقدم عبر أثير الإذاعة.

واعتمدت إذاعة القرآن الكريم خمسة برامج يومية مباشرة ومتنوعة في مختلف المجالات والاهتمامات، هي «صباح الذاكرين»، و«المسابقة الرمضانية»، و«القول الفصل»، و«يستفتونك»، والنقل المباشر لصلاتي العشاء والتراويح. واعتمدت الإذاعة 6 برامج أسبوعية مباشرة تبدأ في الواحدة ظهراً، وتبث عبر أثير إذاعتها لمستمعيها على مستوى الدولة طيلة الشهر الفضيل، هي «في رحاب القرآن»، و«رمضانيات»، و«إطلالة تغذوية»، و«تحقيق أمنية»، و«اسأل طبيبك»، و«مع عمي هلال». كما تقدم إذاعة القرآن الكريم لجمهورها 6 برامج يومية مسجلة متنوعة من حيث المحتوى والمضمون، هي «لعلكم تتقون»، و«أصحاب الرّيان»، و«فقه الصيام»، و«زاد الصائمين»، و«يا ليت قومي يعلمون»، و«ناشئة القرآن». وتقدم الإذاعة خلال الشهر الفضيل 4 برنامج خاصة بتلاوة القرآن. وتوفر فقرات برامجية لمدة دقائق معدودة، تتضمن فقرة «اللهم لك صمت»، «صوموا تصحوا»، إضافة إلى التنويهات الخاصة بالتذكير بمواعيد الأذان، ومواقيت الصلاة، والتذكير بموعد الإمساك والإفطار.

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وسعت «إمارات إف إم» من خلال الدورة البرامجية الجديدة إلى أن تُعبر عن المكانة المتميزة التي تتمتع بها الإذاعة على مستوى المنطقة، وخصصت خمسة برامج مباشرة يومية، و16 أخرى مسجلة، تتناول مختلف المواضيع الاجتماعية والصحية والغذائية، وغيرها من المواضيع التي تنسجم مع توجهات الجمهور خلال الشهر الفضيل، ولتلبي مختلف احتياجات الشرائح في مجتمع الدولة.

ويبدأ المستمعون صباحهم في الأيام من الأحد إلى الخميس مع «أحلى صباح»، ويضم مجموعة من الفقرات الخاصة، من بينها «وقاية»، و«الدنيا بخير»، و«نور صباحك»، و«كلها دقايق». وسيكون المستمعون على موعد مع برنامج «سكربشن». كما يعود «محلاك يا رمضان»، وخصصت الإذاعة برنامجين مباشرين ليجري بثهما عبر أثيرها طوال أيام الأسبوع، هما «كاش آوت»، و«خيمة سهارى»، وإضافة إلى ذلك، تبث الإذاعة العديد من الفقرات اليومية المسجلة مثل «حالة الطقس»، و«اسأل مجرب»، و«نص دقيقة»، و«حوسه مطابخ»، و«شو تتريا»، و«تعرفون»، و«شهر الخير»، و«أول عرض»، و«متى بنفطر»، و«الأقربون»، و«شاشتنا في رمضان»، و«قبل الفطور»، و«علوم بيتنا»، و«حلاوة رمضان»، و«رمضان أول»، وغيرها من الفقرات التفاعلية.

وتتضمن الدورة البرامجية لإذاعة «ستار إف إم» مجموعة من البرامج اليومية المباشرة والمسجلة، ذات المحتوى المشوق والهادف. وتبث البرنامج اليومي «صباحو»، ويضم عدداً من الفقرات، من بينها «طبخة على نار»، و«ألف ليلة وليلة»، و«صحتك برمضان»، و«كل يوم نعمة».

ويتناول برنامج «فنون أفترنون» الأعمال الدرامية العربية والإنتاجات الرمضانية المحلية. وتبث الإذاعة «دقائق لصحتك»، و«سهرني معك»، و«خيمة رمضان»، إلى جانب بث عدد من الفقرات المسجلة على مدار اليوم، ولعدة مرات، من بينها «حزورة رمضان»، و«نساء صنعنا التاريخ»، «طبخة ع نار»، و«مسلسل إذاعي درامي».