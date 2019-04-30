التحالف: أسقطنا طائرات الحوثـي المستهدفة مجلس النواب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”



أعلن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف في اليمن، أمس الاثنين، أن الميليشيات الحوثية حاولت استهداف مجلس النواب عبر طائرات بلا طيار وتم التعامل معها وإسقاطها كلها.

وتابع في مؤتمر صحفي من الرياض، أن التحالف مستمر باستهداف القدرات النوعية للميليشيات الحوثية من صواريخ ومنصات. وأضاف «أن عمليات الاستهداف تتم بالذخيرة المناسبة واتخاذ إجراءات ضمان سلامة المدنيين»، وأوضح أن انتهاكات الميليشيات الحوثية بلغت 3811 انتهاكاً في خرق متعمد لاتفاق استوكهولم.

وتابع المالكي بالقول: إن جهود التحالف مستمرة بتحييد قدرات الصواريخ الباليستية للحوثيين، مشيراً إلى أن عدد الصواريخ المطلقة على المملكة العربية السعودية بلغ 226 صاروخاً باليستياً.

وأوضح المالكي، «أن الميليشيات الحوثية أحبطت تفريغ ناقلة نفط». وحذر «من خطر تسرب نفطي في البحر الأحمر بعد منع الحوثيين تفريغ إحدى الناقلات». ولفت إلى أن التحالف «استهدف كهفاً تستخدمه الميليشيات كمخزن للطائرات المسيّرة». وأورد المالكي في حديثه أن الميليشيات تستخدم الأحياء السكنية لإخفاء ورش تجميع الطائرات.

وأشار إلى إنه تمت إعادة أهالي قرى في محافظة صعدة بعد أن هجروا قسراً من مزارعهم وبيوتهم، وأعلن عودة 100 أسرة إلى قراهم في وادي أبو جبارة. وعرض المالكي، فيديو لتفجير الميليشيات لمنازل مدنيين يمنيين في أرحب، مؤكداً مجدداً على أن التحالف مستمر بالعمليات الإنسانية والطبية في اليمن.

وأضاف، أن من ضمن الانتهاكات التي رصدها التحالف العربي كانت عمليات تجنيد الأطفال في جبهات القتال لسد العجز في صفوف الميليشيات، إذ تم تجنيد 23 ألف طفل.

وعن عمليات الجيش اليمني، قال المالكي إن القوات نفّذت بإسناد من التحالف عمليات تعرضية سيطرت من خلالها على الطريق الدولي في مديرية الظاهر بصعدة.

يجيء ذلك في وقت واصلت قوات الميليشيات تصعيدها العسكري بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، في إطار مساعيها لإفشال تنفيذ اتفاق استوكهولم الذي ينص على وقف العمليات العسكرية وانسحاب الحوثيين من مدينة وموانئ الحديدة. وأفادت مصادر عسكرية في مديرية التحيتا، بأن الميليشيات الحوثية قصفت مواقع قوات العمالقة في التحيتا. كما دفع الحوثيون بتعزيزات عسكرية جديدة نحو مديرية حيس واستقدموا مئات المقاتلين المدججين بالأسلحة والعتاد والآليات العسكرية.

وذكرت تقارير أن وحدة المدفعية التابعة لألوية العمالقة، دمرت طقماً حوثياً يحمل سلاح رشاش ثقيل من عيار 23 وسيارة مصفحة فيها أفراد وقيادة حوثية في جبهة العود شمالي الضالع. وأعلن الجيش اليمني من جانب آخر، آن قواته مسنودة بمروحيات قوات التحالف قامت بتطهير موقع جديدة بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة من ميليشيات الحوثي.

وأوضح قائد لواء الكواسر العميد أحمد المرقشي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): «أن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات قوات التحالف العربي طهّرت مربع «جشع» بالكامل وسيطرت على مواقع جديدة بالقرب منه في الرزامات بمديرية الصفراء، وقامت الفرق الهندسية بنزع العبوات والألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في المنطقة». وأشار إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيات الانقلابية.

وبموازاة المعارك التي لا تزال على أشدها، تباشر الفرق الهندسية التابعة لوحدات الجيش الوطني في الصفراء بنزع العبوات المتفجرة والألغام التي زرعتها جماعة الحوثي في المنطقة بهدف إعاقة تقدم قوات الجيش.