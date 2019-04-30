«إسرائيل» تهدم 25 منشأة وتصادق على نكبة جديدة في القدس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفذت بلدية الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس، حملة هدم وتجريف واسعة في بلدات مدينة القدس المحتلة؛ بحجة البناء «دون ترخيص»، فيما صادق الاحتلال على هدم 60 منزلاً في القدس، وتشريد 500 فلسطيني، في وقت تم اعتقال 20 فلسطينياً من أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة، أن آليات البلدية نفذت عمليات هدم واسعة في بلدات: سلوان وصور باهر وجبل المكبر، طاولت 25 منشأة «سكنية وزراعية وحيوانية». وأوضح المركز: إن جرافات الاحتلال هدمت منشأة سكنية مبينة من «الصفيح» تعود للمواطن أحمد خلف جعابيص، يعيش فيه 5 أفراد، في قرية جبل المكبر.

وأضاف المركز: إن الجرافات هدمت 3 غرف مساحتها الإجمالية 150 متراً مربعاً، وبركساً للسكن مساحته 140 متراً مربعاً، ومخزناً مساحته 40 متراً مربعاً، للمواطن عماد أبو شريفة. وهدمت آليات الاحتلال بركسين للأغنام تعود ملكيتهما للمواطن جمال شقيرات، إضافة إلى بركس يستخدم كمخزن مساحته 40 متراً مربعاً، إلى جانب «كونتينر» مساحته 50 متراً مربعاً للمواطن محمد عادل شقيرات، وبركسين للأغنام والدواجن للمواطن فوزي مسودة، وبركسين للزراعة للمواطن يعقوب أبو اسنينة.

إلى ذلك، صادقت ما تُسمى المحكمة العليا «الإسرائيلية» على هدم واسع في حي وادي ياصول، جنوب المسجد الأقصى المبارك سيطاول 60 منزلاً فلسطينياً ويشرد نحو 500 فلسطيني.

ورفضت المحكمة «الإسرائيلية» استئناف أهالي الحي الفلسطيني الذي تدعي جمعية «عطيرت كوهانيم» الاستيطانية المتطرفة، أن منازلهم أقيمت على أراضي وقف يهودي، قبل قيام «دولة إسرائيل».

وقالت مصادر فلسطينية: إن «الهدم المزمع قريباً بعد مصادقة المحكمة العليا، سيؤدي إلى تهجير نحو 500 فلسطيني، فضلاً عن تعارض الهدم مع القوانين الدولية التي تدين ممارسات الاحتلال».

وهددت قوات الاحتلال بهدم طريق يعمل المواطنون على فتحه في خربة يرزا بالأغوار الشمالية. وقال معتز بشارات مسؤول الدفاع عن الأراضي في محافظة طوباس: إن ما يُسمى ب«الإدارة المدنية الإسرائيلية» أمهلت المواطنين 24 يوماً لهدم الطريق الذي يصل بين خربة يرزا ومنطقة العقبة الفلسطينية في الأغوار. وأضاف بشارات: إن طول الطريق 3كم، واستطاع المواطنون فتح 700 متر منه حتى الآن لتسهيل وصولهم، إلا أن قوات الاحتلال أخطرتهم رسمياً بهدم الطريق بشكل كامل؛ بحجة أن المنطقة أثرية. وأكد أن المنطقة حسب المسح الأردني مملوكة لمواطنين فلسطينيين، وأن قوات الاحتلال تعمل بشتى الطرق لتهجيرهم من منطقة الأغوار.

وجرفت قوات الاحتلال، أرضاً في بلدة بيت جالا غربي بيت لحم، واقتلعت عشرات أشجار زيتون. وأفاد صاحب الأرض وليد زرينة بأن قوات الاحتلال داهمت أرضهم البالغة مساحتها أربعة دونمات، وهي مزروعة بأشجار زيتون، برفقة طواقم من بلدية الاحتلال، واقتلعت عشرات الأشجار.

وأعلن جيش الاحتلال أنه أصاب فلسطينياً بالرصاص في ظهره قرب قرية عرابة في جنين. (وكالات)