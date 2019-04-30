أحمد بن سعيد يتوقع نتائج إيجابية لـ «الإمارات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

كشف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عن مواصلة المجموعة تسجيل الربحية خلال السنة المالية 2019/2018، وذلك للعام ال 31 على التوالي، في ظل التحديات في قطاع الطيران.

وقال سموه في لقاء مع الإعلاميين على هامش معرض سوق السفر العربي 2019، إن المجموعة سجلت نتائج إيجابية في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2019، حيث من المتوقع الإعلان عن النتائج المالية في 9 مايو/أيار المقبل.

لفت سمو الشيخ أحمد بن سعيد إلى أن طيران الإمارات تسعى لتوفير الدرجة السياحية الممتازة أمام المتعاملين خلال العام المقبل لتلبية احتياجات فئة من المسافرين.

وأضاف أن نتائج الشركة جاءت بالرغم من التحديات والصعوبات التي يواجهها قطاع النقل الجوي على مستوى العالم، وخاصة مع أسعار العملات وقوة الدولار وتذبذب أسعار النفط الذي دفع بعض الشركات إلى تسجيل نتائج سلبية. مشيراً إلى أن أسعار الوقود من العوامل المؤثرة في عمليات الناقلة التي لا يمكن التحكم أو التنبؤ بها.

وكانت مجموعة الإمارات، أعلنت عن نتائجها نصف السنوية 2019/‏2018، التي أظهرت نمواً مطرداً في الإيرادات، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفائتة، إلا أن الأرباح تأثرت بالارتفاع الكبير في أسعار النفط، وتذبذب أسعار صرف العملات في بعض الأسواق، بالإضافة إلى تحديات أخرى تواجهها الناقلة وقطاع السفر عامةً.

وبخصوص الطلبيات والتغييرات على أسطول الشركة، قال سموه، إن «طيران الإمارات» في محادثات مستمرة مع «إيرباص» و«بوينج» لتلبية احتياجاتها المستقبلية من الطائرات، مشيراً إلى أن قرار إيرباص حول إيقاف إنتاج طائرة إيرباص إيه 380 دفع بطيران الإمارات للنظر في الخيارات المستقبلية الأخرى.

وقال، إن طيران الإمارات تشغِّل في الوقت الحالي 109 طائرات من طراز إيه 380، حيث سترتفع إلى 123 طائرة مع استكمال تسلم الناقلة لبقية الطلبية التي تم الاتفاق عليها، مشيراً إلى أن هذا الطراز سيبقى حتى عام 2030.

ولفت إلى أنه مع الإعلان عن إيقاف إنتاج الطائرة إيه 380 أعلنت طيران الإمارات عن طلبية لشراء 40 طائرة إيرباص A330-900 و30 طائرة A350-900، وستبدأ الناقلة في استلام الجيل الجديد من هذه الطائرات اعتباراً من عام 2021.

ولفت إلى أن الشركة ستتسلم خلال منتصف العام المقبل أول طائرة من طلبيتها 777 إكس والبالغ عددها 150 طائرة، مشيراً إلى أن هذه الطائرة تمتاز بأنها ذات سعة مقعدية كبيرة.

وبخصوص حظر طائرات بوينج 737 ماكس من الطيران، قال سموه، إن فلاي دبي لديها طلبية مستقبلية كبيرة من هذا الطراز، ولا نعلم متى من المتوقع أن تعود للعمل مرة أخرى، ومدى تأثيرها على الشركة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يفتح المجال للنقاش مع إيرباص وسيعطينا خياراً إضافياً، مؤكداً أننا ننظر في خيار آخر من أجل مستقبل الشركة.

وأكد سموه أننا نظر في خيارات أخرى، موضحاً أن الشركة تبقي خياراتها مفتوحة، من ضمنها المناقشات مع «إيرباص» من أجل تنويع أسطول «فلاي دبي» الذي يتضمن طائرات «بوينج».

وأوضح سموه أن حظر طائرة بوينج ماكس، كَبَّدَ «فلاي دبي» تكاليف، فضلاً عن خفض الرحلات، ومن حق الشركة الحصول على تعويضات جراء حظر استخدام طائرة بوينج ماكس.

وأكد سموه أهمية السوق الصينية بالنسبة لطيران الإمارات التي ستكون جزءاً من منظومة الطلب على النقل الجوي على طريق الحرير الجديد، لافتاً إلى الناقلة تتطلع إلى زيادة عدد رحلاتها في الصين فضلاً عن الوجهات.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد إن جناح طيران الإمارات سيحتفل بموضوعات معرض إكسبو دبي 2020، إذ يتماشى هدف الجناح إلى حد كبير مع هدف معرض إكسبو دبي 2020، في تحفيز التواصل وإيجاد الخبرات وتعزيز الإبداع والابتكار، وإلهام الالتزام بمستقبل أفضل.

وقال إن الناقلة تواصل المحادثات للحصول على المزيد من حقوق النقل الجوي إلى أسواق إقليمية ودولية، لافتاً إلى أن السياسات الحمائية توثر في النمو.

وأوضح سمو الشيخ أحمد بن سعيد أن طيران الإمارات تواصل استثماراتها في المنتجات لتواكب توقعات وتطلعات المسافرين المستقبلية، فهي حريصة على تقديم الأفضل في قطاع النقل الجوي، مؤكداً استمرار هذا النهج كأولوية ضمن خطط الناقلة.

وعن الشراكة مع «فلاي دبي»، توقع سمو الشيخ أحمد بن سعيد أن تصل الشبكة المشتركة ل«طيران الإمارات»، و«فلاي دبي» بحلول عام 2022 إلى 240 وجهة، مؤكداً أن الشراكة حققت نتائج فاقت التوقعات من حيث عدد المسافرين والوجهات التي تخدمها الناقلتان.