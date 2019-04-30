شكرا لقرائتكم خبر عن «ماما إيلا» تتوج بكأس التوأمة بين جبل علي وكبانيللي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

حقق المهر الموهوب «كنعان»، ملك ياس لإدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، انتصاراً رائعاً بسباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة «ديار»، وهو الشوط الرئيسي للخيول العربية في حفل سباق يوم دبي في روما برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وتحقق الفوز ببراعة وجاء كاسحاً وبفارق كبير زاد عن 6 أطوال.

حجز المهر«كنعان» بفضل براعته موقعه في المنافسة على لقب الديربي الفرنسي للجياد العربية باعتباره أحد أفضل الخيول في أوروبا.

وحظي السباق الذي يحتفل هذا العام بانطلاقته ال15، بدعم كبير من سفارة الدولة في روما وباهتمام السفير عمر عبيد الشامسي وعدد من السفراء العرب، وجرى الحفل بمشاركة قوية من مضمار جبل علي وطيران الإمارات وإسطبلات شادويل وهي مؤسسات ذات ثقل عالمي أكسبت الحفل ومضمار كبانيللي روما اهتماماً واسعاً.

كما شهد الحفل، النسخة 15 للشراكة الاستراتيجية والتوأمة بين مضمار جبل علي ومضمار كبانيللي؛ حيث يتبادل الطرفان رعاية السباقات في كل عام في تجربة حققت نجاحاً باهراً، وقد تخطت هذه الشراكة اختبار السنين بفضل اهتمام ودعم سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم؛ حيث فتحت نافذة دولية للمضمار الأصفر في قلب أوروبا وأتاحت الفرصة لمضمار كبانيللي لتطوير علاقاته بالساحة الإماراتية.

وشهد الحفل، عدد من السفراء العرب وسفراء الدول الصديقة بدعوة من عمر عبيد الشامسي سفير الدولة في روما، حيث تقدم الحضور الدكتور أحمد بن سالم باعمر سفير عُمان، وهشام بدر سفير مصر، وميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة المنظمة للسباق، والمهندس شريف الحلواني نائب المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم مدير مضمار جبل علي، وفيصل الرحماني ريس الاتحاد الدولي للخيول العربية الأصيلة (إيفار) ومالك الخيول طالب المهيري.

كما شهد الحفل عدد من الدبلوماسيين من أبناء الإمارات العاملين في السفارة يتقدمهم أحمد الملا، نائب السفير، والسكرتير أول مهند النقبي، والسكرتير ثاني رنا الظاهري، والسكرتير ثاني إبراهيم النعيمي، والسكرتير ثالث ناصر الخاجة، بالإضافة إلى عبدالله الأنصاري، مسعود صالح ومحمد طه وتوفيق الداعوق، أعضاء اللجنة المنظمة للسباق.

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وفرضت خيول الإمارات سيطرتها على مجريات الشوط الأول «تاجر ستيكس» برعاية سفارة الدولة في روما، وتمكنت المهرة «بيان» لياس لإدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان من الفوز على «جديدة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وكسبت الجولة بفارق عنق، وأنهت مسافة السباق البالغة 2000 متر في 2:13:8 دقيقة.

وفاجأ الجواد «بيينج ألايف» منافسيه وحقق فوزاً مستحقاً بسباق طيران الإمارات (ليستد) على مسافة 2000 متر، وجاء الفوز بإشراف أليساندرو بوتي وقيادة الفرنسي جيرالد موسيه، في زمن بلغ 1:59:07 دقيقة وبفارق 2.25 طول.

وشهد الشوط الرابع (فحول شادويل العربية) لمسافة 1500 متر للخيول عمر ثلاث سنوات، إنجازاً آخر لخيول أبناء الإمارات، حيث توج المهر «أفيز دو باين» لمالكه طالب المهيري بإشراف إندو بوتي وقيادة أندريا فيليه، بالسباق بفارق 1.75 طول وزمن 1:41:04 دقيقة.

وحققت الفرس «ماما إيلا» فوزاً مثيراً بكأس التوأمة بين جبل علي وكبانيللي روما برعاية مضمار جبل علي، على مسافة 1500 متر وهو أول فوز لها هذا الموسم، بقيادة الفارس المحنك أنطونيو فريسو، وحققت زمناً قدره 1:30:05 دقيقة.

وفازت المهرة «فولنيس أوف لايف» بأول سباق كلاسيكي في إيطاليا والقارة الأوروبية هذا العام، وهو سباق 1000 جينيز الإيطالي للمهرات عمر ثلاث سنوات على مسافة الميل برعاية إسطبلات شادويل، وقادها للفوز الفارس الفرنسي جيرالد موس بفارق 2.5 طول عن «انتنس باتيل» بقيادة دي توكو، وفي زمن بلغ 1.35.9 دقيقة.

وسجلت خيول ياس لإدارة السباقات انتصارها الثاني عن طريق المهر الموهوب «كنعان» الذي اكتسح قمة السباقات العربية في الحفل، سباق بريميو دبي انترناشونال للجياد العربية، (ليستد) على مسافة 2000 متر ليحجز موقعه ضمن الكبار في الحفل الكبير بنيوبري في يوليو المقبل، ولم يجد المهر «أوت أوف تايم» صعوبة تذكر في حسم لقب سباق 2000 جينيز الإيطالي (ج3) على مسافة الميل للأمهار عمر ثلاث سنوات، وأقيم السباق برعاية شادويل التي اقترنت بسباقي الجينيز منذ العام الماضي.