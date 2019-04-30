50 عنواناً في جناح «الكتب الصامتة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، بالشراكة مع مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب، جناحاً للكتب الصامتة، خلال فعاليات معرض أبوظبي للكتاب، ويهدف المجلس من خلال هذه المشاركة، إلى الترويج للكتب الصامتة محلياً وعالمياً، وتشجيع ثقافة القراءة وحب المعرفة داخل مخيمات اللاجئين؛ انطلاقاً من إيمانه بأن تعليم الأطفال لن يسهم فقط في التخفيف من القلق والصعوبات التي تواجههم، بل في تمكينهم من بناء مستقبل أفضل.

زار الجناح كل من هيوغو سيترز، رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، والشيخة بدور القاسمي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، واطلعا على 50 عنواناً وقع عليها الاختيار من عدة دول مختلفة، بالإضافة إلى 7 كتب صامتة من الإمارات، وأثنيا على المحتوى القيم الذي تضمنته تلك العناوين التي اختارتها الفروع الوطنية للمجلس الدولي لكتب اليافعين.

وقالت مروة العقروبي، رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، ومدير مشروع الشارقة العاصمة العالمية للكتاب: «إن مشاركتنا في المعرض تسعى إلى تعميم تجربة الكتب الصامتة على مستوى إمارات الدولة كافة، وتبادل المعارف والخبرات مع مختلف العاملين في هذا المجال، وتطوير قدرات الفنانين والرسامين المتخصصين في إنتاج كتب الأطفال في الإمارات، وتشجيعهم على خوض تجربة العمل على إصدار كتب صامتة، والبحث عن الفكرة المناسبة لبناء قصة تتناسب مع الأطفال في مختلف أنحاء العالم».

وأضافت العقروبي: «إن مخيلة الأطفال وتفاعلهم مع الصور والأحداث التي تتضمنها الرسومات الموجودة في الكتب الصامتة، تضيف أبعاداً جديدة للقصة تتجاوز حدود الكلمات. فمن هذا المنطلق حرص المجلس الإماراتي لكتب اليافعين على الاهتمام بالكتب الصامتة التي تحمل بين دفتيها الكثير من الرسائل الإنسانية والمجتمعية التي تتجاوز حاجز اللغة، وتعتمد على قوة الصور المستخدمة لرواية القصص، الخالية من الكلمات والغنية باللغة البصرية القادرة على سرد الحكايات».