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وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة: "إن وحدات الجيش السوري تمكنت اليوم الاثنين من إحباط محاولة تسلل وهجوم نفذها مسلحو أنصار التوحيد على محور مدينة قلعة المضيق بريف حماة الشمالي الغربي.
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
وأضاف المصدر أن وحدات الجيش أجبرت انسحب المجموعات الإرهابية المهاجمة على التراجع، حيث انسحبت باتجاه قلعة المضيق تحت وابل من نيران الطيران الحربي الروسي الذي نفذ سلسلة غارات تركزت على مواقع وتحركات المسلحين في الجنابرة وتل هواش ومحيط قلعة المضيق، ودمر عدة مواقع تابعة للمجموعات المسلحة على هذه المحاور
وقام الجيش السوري اليوم الاثنين، بإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهات القتال في ريف حماة الشمالي، وسط تأكيد مصادر عسكرية أن تطهير المنطقة المنزوعة السلاح من الإرهابيين بات ضرورة لا يمكن تأجيلها.
© Sputnik . BASEL SHARTOUH
وأضاف المصدر أن الجيش السوري لن يبقى في موضع الرد وأن عملية تطهير المنطقة منزوعة السلاح (كمرحلة أولى) باتت ضرورة لا يمكن تأجيلها، ومن شأن هذه العملية توسيع نطاق الأمان حول مدن وبلدات السقيلبية ومحردة والعزيزية والرصيف وعدة قرى أخرى متاخمة لخطوط التماس بين الجيش السوري وعدد من التنظيمات التكفيرية الموالية لتنظيم القاعدة المنتشرة في أجزاء من ريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي.
وقال المصدر أن التنظيمات الإرهابية المسلحة لم تتوقف منذ أسابيع عن تصعيدها المستمر وخروقاتها عبر استهداف نقاط الجيش السوري والبلدات والأحياء السكنية الآمنة.
ويعرف "أنصار التوحيد" على أنه الاسم الذي اتخذه مسلحو تنظيم "جند الأقصى" منذ 2016، وهذا التنظيم الأخير الذي لطالما أعلن بيعته لـ"داعش"، كان ينشط في ريف حماة الشمالي الشرقي المتاخم لبادية الرقة قبل هزيمته على يد الجيش السوري أثناء عملية تحرير "أبو الظهور" منذ أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يسحق 20 "داعشيا" في ريف حماة والحربي الروسي يدك معاقل الإرهابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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