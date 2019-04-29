نائب أردوغان يستقبل مجلس العشائر السورية في أنقرة

أنقرة / مؤمن ألطاش / الخليج 365

استقبل نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، رئيس المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية رامي الصالح والوفد المرافق له، في العاصمة أنقرة.

وجرى الاستقبال في المجمع الرئاسي، الإثنين، بعيدا عن عدسات الصحفيين.

وأطلع الصالح، أوقطاي على أنشطة وفعاليات المجلس في سوريا، مقدما شكره لتركيا على الجهود التي تبذلها في سبيل الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، بحسب ما ذكرته مصادر للأناضول.

ومن جهته أكد أوقطاي على مواصلة تركيا جهودها في المنطقة وفقا لمفهوم "سوريا للسوريين".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.