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نائب أردوغان يستقبل مجلس العشائر السورية في أنقرة

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أنقرة / مؤمن ألطاش / الخليج 365

استقبل نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، رئيس المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية رامي الصالح والوفد المرافق له، في العاصمة أنقرة.

وجرى الاستقبال في المجمع الرئاسي، الإثنين، بعيدا عن عدسات الصحفيين.

وأطلع الصالح، أوقطاي على أنشطة وفعاليات المجلس في سوريا، مقدما شكره لتركيا على الجهود التي تبذلها في سبيل الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، بحسب ما ذكرته مصادر للأناضول.

ومن جهته أكد أوقطاي على مواصلة تركيا جهودها في المنطقة وفقا لمفهوم "سوريا للسوريين".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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