الليكود واليمين.. بند بـ"سيادة" إسرائيل على مستوطنات الضفة

القدس / أسامة الغساني / الخليج 365

قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، مساء الإثنين، إن اتفاق حزب الليكود مع "اتحاد أحزاب اليمين" لضمه للائتلاف الحكومي، سيشمل بندًا ينص على فرض "السيادة" الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية.

وذكرت الهيئة، أن طاقمي المفاوضات من الطرفين شرعا بالعمل على صياغة البند في نص الاتفاق الائتلافي؛ لكن هناك نقاشا بينهما حول القضية.

ويدور النقاش حول ما إذا كان البند سيضم تفاصيل العملية بشكل كامل، أم أنه سيكون بنص عام وغير مفصل، ما يتيح لليكود مجالًا للمناورة السياسية مستقبلًا.

وتشير معطيات إسرائيلية إلى أن أكثر من 450 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات في الضفة الغربية، ولا يشمل ذلك 220 ألفًا في مستوطنات بالقدس الشرقية.

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في سياق متصل، قالت الهيئة إن وزير المالية في الحكومة السابقة وزعيم حزب "كلنا"، موشيه كحلون، قال، مساء الإثنين، لمقربين إن حزبه سيتولى المفاوضات الائتلافية مع "الليكود" بشكل مستقل عن الأحزاب الأخرى.

وأكد كحلون أيضًا، أنه لن يكون هناك اتحاد بين الحزبين، نافيًا تقارير تحدثت عن ذلك سابقًا.

ويُجري رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، مفاوضات لتشكيل الائتلاف الحكومي مع الأحزاب اليمينية التي حصلت على 65 مقعدًا بالكنيست (من أصل 120)، وأوصت الرئيس رؤوفين ريفلين بتكليف نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة قبل نحو أسبوعين.

وأمام نتنياهو أسبوعين آخرين في مدة التكليف المنصوص عليها في القانون الإسرائيلي، وتبلغ 28 يومًا، قابلة للتمديد 14 يومًا أخرى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.