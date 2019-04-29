حساب_المواطن يوضح.. ماحقيقة زيادة دعم من الدفعة المقبلة؟

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف حساب المواطن عن حقيقة زيادة الدعم المقدم للمستفيدين من البرنامج بداية من الدفعة المقبلة، وذلك ردًّا على استفسار مواطنين بشأن وجود زيادة بعد ارتفاع أسعار البنزين.

وأكد حساب المواطن أنه تم بالفعل تعديل مبلغ الدعم قبل إجراء الزيادة المنفذة حاليًّا في سعر البنزين، وذلك في الربع الأخير من عام 2018.

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وبحسب الآلية المتبعة فإن إيداع دعم حساب المواطن يتم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديمه ليوم إذا صادف يوم العاشر يوم الجمعة كما يتم تأخير موعد إيداع دعم حساب المواطن ليوم واحد فقط إذا صادف يوم السبت، حيث من المقرر أن يتم صرف الدعم يوم الخميس الموافق 10 مايو.

وأعلن حساب المواطن في وقت سابق عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثامنة عشرة (شهر مايو 2019).

يذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.