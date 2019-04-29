تعليم_الزلفي يكرم عبدالعزيز الجميل قائد #ثانوية_ابن_باز

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صحيفة الخليج الالكترونية
كرم مدير تعليم الزلفي، الأستاذ محمد الطريقي، والمساعد للشؤون التعليمية الأستاذ حمد الناصر، مدير ثانوية ابن باز القائد عبدالعزيز بن سليمان الجميل، صباح اليوم ضمن المتميزين ببرامج الأشراف التربوي.
ومن جانبه قال عبدالعزيز الجميل إيماناً مني بأن العمل المتميز لايبرزه إلا روح الفريق الواحد فإني اهدي زملائي هذا التكريم ومن تميز إلى تميز بإذن الله.
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