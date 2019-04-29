الهلال و #التعاون.. نتيجة جديدة تعمق جراح الزعيم

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صحيفة الخليج الالكترونية
تغلب فريق التعاون على مضيفه الهلال بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة 28 من فعاليات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وحقق التعاون فوزه الثاني على الزعيم خلال أسبوع واحد ليعمق جراحه بعد الإطاحة به الأسبوع الماضي من كأس الملك بخماسية تاريخية، تسببت في إقالة المدرب السابق زوران ماميتش.
شهد الشوط الأول من لقاء اليوم تبادل الفريقين في إهدار الفرص، ولم يفلح أي لاعب من الغريمين في هز الشباك في شوط كان عنوانه تألق حراس المرمى.
ونجح تاوامبا في افتتاح النتيجة للضيوف بالدقيقة 65 من زمن المباراة من تمريرة سحرية لزميله ساندرو مانويل ليسكن تاوامبا الكرة الشباك.
وأحرز هيلدون راموس لاعب وسط التعاون الهدف الثاني ليعمق جراح الزعيم في الدقيقة 69، بعد تمريرة مساعدة من المهاجم تاوامبا.
بهذا الفوز يرتفع رصيد التعاون للنقطة 52 بالمركز الرابع على لائحة ترتيب فرق الدوري السعودي، فيما توقف رصيد الهلال عند النقطة 63 خلف النصر المتصدر بفارق نقطة وحيدة.
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