الشؤون_الإسلامية للأئمة والمؤذنين: اخفضوا مكبرات الصوت في #المساجد

صحيفة الخليج الالكترونية دعا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الأئمة والمؤذنين بالرفق على المصلين في مساجدهم والمجاورين بخفض الأصوات التي تضر الناس، مؤكدا أن النداء إلى الصلاة واجب ولكنه لا يصل إلى مستوى الإضرار بالآخرين. Advertisements وقال آل الشيخ إن الأئمة والمؤذنين على مستوى المسؤولية الملقاة عليهم. وشدد على أهمية خفض أصوات مكبرات المساجد لكي لا تتصادم مع مكبرات الصوت في المساجد القريبة،لما يتسبب ذلك في تشويش على المصلين وعلى سكان الحي المجاورين للمسجد وذلك يفقد المسجد هيبته وروحانيته.

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