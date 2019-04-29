تكريم المتميزين في تفعيل بوابة المستقبل بتعليم عسير

الخليج - سلمى القحطاني

شهد مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ سعد الجوني صباح اليوم (الاثنين) حفل تكريم المتميزين في تفعيل برامج بوابة المستقبل للعام الدراسي 1440هـ ، وذلك على مسرح الإدارة .

وأشاد ” الجوني ” بما يُقدم في البوابة من قبل مديرتها الأستاذة فاطمة آل فروان وفريق العمل ، مؤكدا أنه مواكب لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من اهتمام بالتعليم وتوظيف أفضل التقنيات لتحقيق أهدافه ،مشيرا أنه لا خيار للعاملين في تعليم عسير إلا التميز وفق تلك المعطيات ، فيما ثمن جهود المكرمين والداعمين .

من جهته أوضح مشرف البوابة بمكتب التعليم بخميس مشيط الأستاذ عبدالخالق الغانم في كلمة له أنه انطلق العمل في التعليم الإلكتروني والتحول الرقمي منذ العام الدراسي 1432/1433هـ ، بهدف الاستخدام الأمثل للتقنية ، والتوسع في تقنيات التعليم المساعدة للطالب ، فيما استعرض مسؤول التحول بثانوية الأبناء الثانية بالقاعدة الجوية الأستاذ حسين علي آل دهامر ، قصة نجاح البوابة التي بدأ العمل بها منتصف العام الدراسي 1439 هـ ، مشيدا بأهمية الإيمان بنجاح تجربة التحول الرقمي ، وأن ثانوية الأبناء الثانية بدأت حينئذٍ بتشكيل فريق عمل ووضع رؤية لذلك ، وحُددت الأهداف ، ودُرست المعوقات وسبل مواجهتها من خلال إشراك المعلمين والطلاب وأولياء أمورهم ، إلى جانب توفير الوسائل التقنية المتاحة ، وعقد الدورات التدريبية للمعلمين ، وإطلاق المسابقات التنافسية لأفضل معلم وأفضل طالب في البوابة إلى أن حققت المدرسة ما نسبته 95% كأفضل المدارس على مستوى تعليم المنطقة وعلى مستوى المملكة ، وكُرّمت المدرسة من جهات مختلفة ، عقب ذلك تم عرض برومو لـ (بوابة المستقبل) بعنوان حصاد العمل ، ثم دشن راعي الحفل البوابة في مرحلتها الثالثة بقطاع بللحمر، وبللسمر ، وأحد رفيدة ، وطريب .

وفي الختام جرى تكريم المشاركين في تفعيل البوابة ، من الإدارات ، ومكاتب التعليم ومنسقي وقادة المدارس ، ومسؤولي التحول ، والمعلمين والطلاب ، وفريق بوابة المستقبل ومشرفي المهارات الرقمية .