شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يدخل موسوعة جينيس.. عاش 154 عاماً وعائلته تعدادها 180 شخصاً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
دخل المعمر السعودي، محمد بن زارع؛ وهو أكبر معمر في المملكة، موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
محمد بن زارع من قرية صدريد شمال محافظة النماص، جنوب السعودية، وعاش 154 عاماً وترك خلفه عائلة مكونة من 180 شخصاً، أكبر أبنائه الأحياء هو علي العمري ولا يزال على قيد الحياة وعمره أكثر من 90 سنة.
ودائماً تحرص موسوعة جينيس على رصد الأرقام القياسية، فيما يتعلق بأي شيء خارج عن المألوف، بما في ذلك كبار السن والمُعمرين حول العالم.
واللافت دائماً في الأنباء التي تتناقلها وسائل الإعلام عن المعمرين هي الأسباب التي أبقتهم على الحياة كل ذلك الوقت، حيث أجمعوا على أن سبب تمتعهم بصحتهم هو البعد عن التوتر والقلق، واتباع نظم غذائية سليمة.
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