شكرا لقرائتكم خبر عن «خبير طقس» يزف بشرى بشأن أجواء المملكة في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

زف الباحث في الظاهر المناخية وعضو لجنة “التسميات”، زياد الجهني، بشرى سارة للمواطنين والمقيمين في المملكة خلال شهر رمضان.

ونشر “الجهني” تغريدة عبر “تويتر” قال فيها: “الله يبلغنا وإياكم شهر الخير رمضان، من المتوقع زيادة فرص الأمطار خلال أيامه، خاصة أول أسبوعين”.

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وأضاف قائلاً: “المعطيات حاضرة.. رمضان غير هذا العام إن شاء الله”.