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شكرا لقرائتكم خبر عن «خبير طقس» يزف بشرى بشأن أجواء المملكة في رمضان والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
زف الباحث في الظاهر المناخية وعضو لجنة “التسميات”، زياد الجهني، بشرى سارة للمواطنين والمقيمين في المملكة خلال شهر رمضان.
ونشر “الجهني” تغريدة عبر “تويتر” قال فيها: “الله يبلغنا وإياكم شهر الخير رمضان، من المتوقع زيادة فرص الأمطار خلال أيامه، خاصة أول أسبوعين”.
وأضاف قائلاً: “المعطيات حاضرة.. رمضان غير هذا العام إن شاء الله”.
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