شكرا لقرائتكم خبر عن روابط تُمكنك من تفعيل شبكات الإنترنت بالمطارات والفنادق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كثيراً ما نصادف مشكلة عدم القدرة على دخول شبكات الإنترنت العامة “وايرلس” سواء في الفنادق أو المطارات، رغم كونها مفتوحة للجميع.

الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي، نشر روابط لجميع الهواتف سواء الآيفون أو الأندرويد، تمكن حاملها من الدخول لصفحات التسجيل.

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وقال الحمادي عبر “تويتر”: “إذا شبكة جوالك على شبكة وايرلس عامة في أي مطار أو فندق أو طيارة أو غيره؛ وما ظهرت معك صفحة تسجيل الدخول للشبكة، فادخل الموقع حسب نوع جوالكالآيفون،الأندرويد، وراح يحولك مباشرة على صفحة تسجيل الدخول”.