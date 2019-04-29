شركة عالمية تنوي زراعة لحوم البقر والدجاج في مختبر

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قالت شركة عالمية مهتمة بمجال الغذاء إن بديل اللحوم ليس فقط النباتات، ولكن في اللحوم نفسها عن طريق ما يسمى باللحوم المخبية.

بعد إنشاء منتجات نباتية مثل المايونيز المصنوع من البازلاء وخليط البيض من البيض، تخطط الشركة لجولة أخرى لجمع التبرعات قبل طرح عام أولي للمساعدة في جمع الأموال، لأنها تنوع أعمالها في زراعة الدجاج ولحوم البقر ولحم الخنزير في مختبر.

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وقال الرئيس التنفيذي للشركة: “إن أفضل طريقة لعمل اللحوم ليست في تناول الأطعمة النباتية ، بل اتباع نهج قائم على اللحوم”. صاحب الملعب ليس للنباتي.

وأضاف أن تربية اللحوم التقليدية ليست مستدامة بيئياً. بالنسبة لكثير من الناس، اللحوم المصنوعة من النباتات ليست بديلاً.

وتابع “اللحوم جزء من ثقافتنا وهويتنا، كما يفكر الرجال والنساء في أنفسهم”. تظهر حملة زيادة رأس المال من ساحة معركة جديدة في مجال الغذاء، حيث ارتفعت مبيعات محلات السوبر ماركت في اللحوم البديلة بنسبة 19.2 في المائة لتصل إلى 878 مليون دولار في عام 2018، وفقًا لبيانات من شركة نيلسن.

استثمرت شركات الأغذية العملاقة بما فيها Tyson Foods Inc. في اللحوم المستزرعة، وتسعى Beyond Meat Inc، الشركة المصنعة لبدائل الدجاج واللحوم النباتية، إلى جمع ما يصل إلى 184 مليون دولار في الاكتتاب العام الذي يقدر بنحو 1.2 مليار دولار.