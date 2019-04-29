فيديو| أبو بكر البغدادي يظهر للمرة الثانية.. ويتوعد بخوض معارك أخرى

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ظهر أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، لأول مرة منذ 5 سنوات ، وذلك فى فيديو دعائي نشرته مؤسسة الفرقان التابعة للتنظيم مؤخرا.

وكان البغدادي قد ظهر لأول مرة عند الاعلان عن قيام "الدولة الاسلامية" عبر خطبته في مسجد النوري في الموصل.

وبدا البغدادي خلال الفيديو الأخير الذى حمل عنوان "في ضيافة أمير المؤمنين"، بصحة جيدة ولا تظهر عليه دلائل المرض أو التعب، غير أن لحيته كانت طويلة وبدا عليها الشيب.

ويأتي ظهور البغدادي، عقب شهر من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، في سوريا والعراق.

ظهر البغدادي الذى ربط منديلا أسود على رأسه، جالساً على الارض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم، وتحدث عن آخر معارك التنظيم في بلدة الباجوز السورية، مشيراً إلى ما جرى في السودان والجزائر مؤخراً ومصير الرئيسين السابقين في البلدين، كما تطرق للحديث عن الهجمات الأخيرة التي شهدتها سريلانكا، واعتبرها بمثابة "ثأر" لما حدث في الباغوز، بالإضافة إلى حديثه عن إحدى العمليات التى وقعت فى السعودية.

ودعا البغدادي أنصاره إلى شن مزيد من العمليات داخل السعودية وشن هجوماً لاذعاً على الحكم في السعودية.

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وأشاد البغدادي بــ "مبايعة" أنصار التنظيم في الدولتين الأفريقيتين مالي وبوركينافاسو له، وطلب من "أبو الوليد الصحراوي" والذي يبدو أنه أمير التظيم هناك، بشن مزيد من الهجمات على الاهداف الفرنسية هناك "ثأراً" لقتلى التنظيم في سوريا والعراق حيث شاركت فرنسا بفعالية في الجهد العسكري للقضاء على التنظيم هناك.

ولد البغدادي عام 1971 لعائلة فقيرة في مدينة سامراء شمال بغداد، وهو متزوج من امرأتين، أنجب أربعة أطفال من الأولى وطفلا من الثانية.

وكان دخوله إلى سجن بوكا الواقع على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود العراقية الكويتية، نقطة حاسمة في حياته.

شكل البغدادي لدى اجتياح العراق في العام 2003 مجموعة جهادية ذات تأثير محدود، واعتقل في فبراير 2004، وأودع سجن بوكا الذي كان يؤوي أكثر من 20 ألف معتقل.

وكان السجن يضم معتقلين من قادة حزب البعث في عهد صدام حسين وجهاديين سنة، وتحول في ما بعد الى "جامعة الجهاد"، وقد أدرك الجيش العراقي بعد عشر سنوات أنه يواجه قادته السابقين من حقبة النظام السابق والذين انتقلوا الى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.

بعد إطلاق سراحه في ديسمبر 2004 لعدم وجود أدلة كافية ضده، بايع البغدادي أبو مصعب الزرقاوي الذي كان يقود مجموعة من المقاتلين السنة تابعة لتنظيم القاعدة، وفي اكتوبر 2005، أعلنت الولايات المتحدة أن قواتها قتلت "أبو دعاء"، وهو اسم حركي كان يعتقد أن البغدادي يستخدمه، لكن تبين أن هذا الأمر لم يكن صحيحا، بما أن البغدادي تسلم مسؤولية "دولة العراق الإسلامية" في مايو 2010، بعد مقتل زعيمها أبو عمر البغدادي ومساعده أبو أيوب المصري في غارة جوية عند الحدود السورية العراقية.

وتمكن البغدادي بعد ذلك من تعزيز موقع الجهاديين في العراق وتحت قيادته، أعادت هذه المجموعة تنظيم صفوفها، وتحولت في العام 2013 إلى تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام"، بعدما استغل الجهاديون النزاع في سوريا المجاورة، قبل أن يشنوا هجومهم الواسع في العراق في السنة التالية.