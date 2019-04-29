تعرف على فوائد البصل مع الرنجة فى شم النسيم

البصل الأخضر من أفضل الأطعمة على مائدة الأسر المصرية فى عيد شم النسيم، ويتناولونه بجانب الفسيخ والرنجة وغيرها من الأسماك المملحة، حيث أن له فوائد صحية عديدة عند تناوله بجانب هذه الأطعمة، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد تناول البصل الأخضر بجانب الفسيخ والرنجة، بحسب ما ذكر موقعى "foodprevent" و" care2."

فوائد تناول البصل الأخضر بجانب الفسيخ والرنجة

والبصل الأخضر هو بصل يتم حصاده قبل أن ينضج، فبدلاً من ترك البصل في شكله الكامل، يتم حصده قبل أوانه، وتناول البصل بجانب الفسيخ والرنجة له عدة فوائد منها تقليل خطر التسمم من هذه الأسماك، وفى السطور التالية نتعرف على فوائد تناول البصل الأخضر.

يقلل خطر التسمم الغذائي

البصل غنى بمركبات مضادة للبكتيريا، حيث يمكن للعصير الذي يتم إطلاقه عند قطع البصل أن يقتل أو يبطئ نمو عدة أنواع من الكائنات الحية الدقيقة المعروفة بأنها تسبب التسمم الغذائي.

لذلك ، فإن تناول البصل مع وجباتك يعني أنك أقل عرضة للإصابة بالمرض، ولا تقلق بشأن تخزين البصل المتبق، فهو آمن تمامًا لمدة سبعة أيام عند تبريده بشكل صحيح.

تحسين وظيفة المناعة

الكيريستين المضاد للأكسدة الموجود فى البصل يساعد فى منع اللالتهابات، وعندما يتعلق الأمر بوظيفة المناعة ، فإن الكيرسيتين في البصل تحصل على دفعة من محتوى السيلينيوم، السيلينيوم هو معدن موجود في تركيز أكبر في البصل مقارنة بالأطعمة الأخرى ؛ من المعروف أنها تقلل الالتهاب وتحفز وظيفة المناعة بينما تمنع الاستجابة المناعية المفرطة، والبصل يساعد في الحفاظ على توازن وظائف المناعة.

يحسن صحة القلب والأوعية الدموية

البصل مغذي للغاية، فهو غنى بفيتامين C، والألياف، وحمض الفوليك، وكذلك الكالسيوم والحديد والكيرسيتين المضاد للأكسدة، والذي يعمل على إبطاء تقدم الأضرار المؤكسدة للخلايا والأنسجة.

Advertisements

عندما يتعلق الأمر بصحة القلب ، فإن الكيرسيتين الموجودة في البصل تساعد في الحفاظ على ضغط دم صحي والحفاظ على مرونة الشرايين، كما أنه يخفض مستوى الكوليسترول الضار LDL (السيئ) لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

انخفاض خطر الاصابة بالسرطان

يُعتقد أن البصل المستهلك بانتظام يزيل سموم المواد المسببة للسرطان التي نتناولها في وجباتنا الغذائية.

تخفيف الحساسية

نظرًا لأن الكيرسيتين يحجب بعض المركبات المسببة للحساسية والالتهابات، فقد يكون أيضًا مفيدًا جدًا لمرضى الحساسية الموسمية، وبدلاً من تناول قرص مضادات الهيستامين، حاول تناول بعض البصل لإيقاف إنتاج وإطلاق الهستامين فى الجسم.

انخفاض خطر مرض السكري

لقد عرف العلماء لفترة طويلة أن تناول البصل يمكن أن يزيد من كمية الأنسولين المتوفرة في نظامك بعد الوجبة الغذائية، و يعد الأنسولين ضروريًا لمعالجة السكر في الطعام ، ويحتل ثاني كبريتيد الأليل بروبيل في البصل بعضًا من البقع المتاحة في الكبد حيث يصبح الأنسولين غير نشط. لذلك ، يبقى المزيد من الأنسولين لإدارة مستويات السكر في الدم.

يحدث داء السكري من النوع الثانى عندما يصبح الأنسولين غير فعال في معالجة الجلوكوز ، عادة بسبب وجود الكثير من السكر ، في كثير من الأحيان. يضمن تناول البصل بانتظام أن هناك دائمًا ما يكفي من الأنسولين المتاح للقيام بهذه المهمة.

انخفاض خطر جلطات الدم

نحتاج إلى تجلط الدماء حول موقع الإصابة، لكن الجلطات التي تتشكل داخل الأوردة أو الشرايين تمنع تدفق الدم ويمكن أن تكون قاتلة، يحتوي البصل على مركب يسمى " روتين" الذى يساعد فى خفض خطر جلطات الدم.