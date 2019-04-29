شكرا لقرائتكم كبقية المسافرين... جنبلاط ينتظر دوره في مطار بيروت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 29 أبريل 2019 - اخر تحديث في 29 أبريل 2019 / 23:56

رفض رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" الوزير السابق وليد جنبلاط فتح صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وانتظر دوره كبقية المسافرين. وسرعان ما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لجنبلاط وهو يقف في الصف بين الركاب، بدل الانتظار في صالون الشرف.



وقد فوجئ المغادرون عبر المطار بمشاهدة رئيس "التقدمي" يقف بينهم منتظراً دوره لإتمام أوراقه قبل المغادرة الى الخارج، وأفيد بأنه رفض أن ‏يتم فتح صالون الشرف له مفضلاً الانضمام إلى "طابور" المسافرين.‏

ولاقت الصور تفاعلا لدى الناشطين المؤيدين للحزب التقدمي الاشتراكي. واصفين جنبلاط بـ "القائد المتواضع في انسانيته. ولكنه شامخ كالارز في مواقفه".