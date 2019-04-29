شكرا لقرائتكم عائلة فلسطيني احتجزته تركيا بتهمة "تجسّس" تطلب تحقيقاً دولياً بعد إعلان "انتحاره" في السجن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 6 ساعات في 29 أبريل 2019 - اخر تحديث في 29 أبريل 2019 / 18:04

أنقرة - أ ف ب، رويترز – شكّكت عائلة الفلسطيني زكي مبارك حسن في إعلان السلطات التركية "انتحاره" في السجن، وطلبت تحقيقاً دولياً، علماً أن أنقرة تحتجزه بزعم تجسّسه لمصلحة دولة الإمارات العربية المتحدة.



وأعلنت النيابة العامة في إسطنبول أن حراساً عثروا على حسن "مشنوقاً على باب الحمام" في زنزانته الانفرادية، في سجن سيليفري غرب المدينة، عندما جاؤوا لتوصيل وجبة الطعام صباح الأحد. وأضافت أن السلطات فتحت تحقيقاً في الأمر، مشيرة إلى أن دائرة الطب الشرعي فحصت الجثة.

لكن عائلة الضحية شكّكت بإعلان "انتحاره"، مؤكدة ان محاميها أبلغهم بخروجه بكفالة غداً الثلثاء، وتساءلت كيف ينتحر عشية خروجه من السجن؟

وهناك مؤشرات تثير شكوكاً في صدقية إعلان السلطات التركية، إذ أن لا باب للحمام في زنزانة زكي مبارك حسن.

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وقال يوسف، نجل الضحية، لقناة "العربية" إن والده ذهب إلى تركيا للبحث عن عمل، مضيفاً أن أسرته فقدت الاتصال به في 7 الشهر الجاري. وتابع: "أبي سافر إلى تركيا بحثاً عن لقمة العيش، ليبني لنا مستقبلاً. فوجئنا باعتقاله وبتوجيه تهم كاذبة وباطلة إليه، هذه مسرحية".

وطالب باستعادة جثمان والده، وحضّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس على التدخل، قائلاً: "أريد من المجتمع الدولي تشكيل محكمة ولجنة دولية للتحقيق والوقوف على موت أبي والقصاص (من المذنبين). كذلك أريد تشكيل لجنة طبية، بينهم طبيب فلسطيني أمين، ليذهب إلى هناك ويشرّح جثة أبي ليعرف الحقيقة".

في السياق ذاته، أعربت شقيقة زكي مبارك حسن عن ثقتها بأنه لم ينتحر، علماً أن لدى السلطات التركية سوابق كثيرة في هذا الصدد، طاولت معارضين للرئيس رجب طيب أردوغان.

وكانت أنقرة أعلنت في 19 الشهر الجاري اعتقال حسن وشخص آخر، اتهمتهما بـ "تجسس دولي وسياسي وعسكري".

ولم تعلن تركيا جنسية المحتجزَين، لكن الخدمة العربية لشبكة "تي آر تي" التركية أفادت على موقعها الإلكتروني بأنهما فلسطينيان ويحملان جوازَي سفر فلسطينيين. وأضافت أن حسن كان لواءً متقاعداً عمره 55 سنة، ومسؤولاً بارزاً في أجهزة الاستخبارات.