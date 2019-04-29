شكرا لقرائتكم واشنطن: صور الطائرة المسيرة الايرانية فوق حاملة طائرات أميركية تعود «لأعوام خلت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب – | منذ 7 ساعات في 29 أبريل 2019 - اخر تحديث في 29 أبريل 2019 / 17:53

قالت البحرية الأميركية إن الصور التي التقطتها طائرة عسكرية إيرانية بدون طيار حلقت فوق حاملة طائرات أميركية تبحر في الخليج «تعود لأعوام خلت».



وكانت وكالة الأنباء الإيرانية «تسنيم» نشرت أمس (الأحد)، على موقعها شريط فيديو يظهر طائرة بلا طيار زرقاء كتب عليها «أبابيل3» بالأحرف الفارسية واللاتينية وهي تقلع من مدرج صحراوي قريب من شاطئ البحر.

وكتبت الوكالة المحسوبة على استخبارات «الحرس الثوري» الإيراني أن التسجيل الذي ترافقه موسيقى فيلم أشبه بأفلام التشويق، صورته القوة البحرية للحرس الثوري.

لكن المتحدثة باسم القيادة المركزية للقوات البحرية الضابط كلوي مورغان، قالت لوكالة «فرانس برس» في رسالة بالبريد الالكتروني «يبدو أن الصور التي بثها الايرانيون أخيراً (...) تعود لأعوام خلت اثناء عملية الانتشار الاخير لحاملة الطائرات يو اس اس دوايت ايزنهاور (سي في ان 69(».

وبعد إقلاع الطائرة المسيرة، تظهر لقطات من الجو لسفينتين حربيتين في البحر تابعتين كما يبدو لحاملة طائرات اقتربت منها الكاميرا، ويظهر على سارية حاملة الطائرات رقم 69 مكتوبا بالأحرف الكبيرة.

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وبعد ذلك يعرض التسجيل بشكل معلومات مضافة إلى الصورة تفاصيل عن أرقام عدة طائرات متوقفة على متن السفينة وبعضها يرى بالعين المجردة، ولا سيما أرقام طائرتي استطلاع أميركيتين من طراز «أواكس» وبعض المقاتلات «إف 18».

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في الثامن من نيسان (ابريل) إدراج الحرس الثوري على «لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية».

وردا على ذلك، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في اليوم نفسه أنه بات يعتبر القوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي وآسيا الوسطى «مجموعات إرهابية».

وحذّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأربعاء الماضي الولايات المتحدة من «عواقب» لم يحددها إذا حاولت إغلاق مضيق هرمز أمام طهران.

وقال خلال مؤتمر لـ«منظمة آسيا» في نيويورك حيث يشارك في جلسة للأمم المتحدة «نعتقد أن إيران ستواصل بيع نفطها، سنواصل إيجاد مشترين لنفطنا وسنواصل استخدام مضيق هرمز كممر آمن لبيع نفطنا».

وأضاف «لكن إذا اتّخذت الولايات المتحدة التدبير الجنوني بمحاولة منعنا من ذلك، عندها عليها أن تكون مستعدّة للعواقب».