دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Spotify تعلن وصول مشتركي خدمتها المميزة إلى 100 مليون مستخدم ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Spotify عن إرتفاع عدد مستخدمي خدمتها المميزة المدفوعة إلى 100 مليون مستخدم، بمعدل نمو سنوي يصل إلى نسبة 32% .

سجلت Spotify إرتفاع جديد في عدد مشتركي خدمتها المميزة لبث الموسيقى، فبعد أن وصلت إلى 75 مليون مشترك بعد إطلاق الخدمة بعام واحد، أعلنت اليوم عن وصول مشتركي خدمتها المميزة إلى 100 مليون مستخدم على مستوى العالم.

ولقد إستطاعت Spotify أن تسجل إرتفاع سنوي في عدد المشتركين بنسبة 32%، كما إرتفعت إيرادات Spotify بنسبة 33% أو بقيمة 1.67 مليار دولار.

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من جانب أخر وصل عدد مستخدمي خدمة بث Spotify شهرياً إلى 217 مليون مستخدم، أي أن عدد المستخدمين شهرياً إرتفع بنسبة 10 مليون مستخدم عن الربع السابق، كما ارتفع بنسبة 44 مليون مستخدم عند مقارنة عدد المشتركين الحاليين بالعام الماضي.

ويعد السوق الأوروبي أحد أهم الأسواق لخدمة Spotify، ومن ثم يأتي سوق أمريكا الشمالية وأيضاً سوق أمريكا اللاتينية، كما ساهمت شركة سامسونج في إرتفاع عدد المستخدمين نظراً لموافقة سامسونج على تثبيت تطبيق Spotify على الكثير من إصدارتها من الهواتف الذكية مثل سلسلة Galaxy S10 الأخيرة، كما ساهمت جوجل أيضاً من خلال Google Home Mini وعرض إشتراك Spotify لجميع أفراد العائلة.

المصدر

هذا الموضوع Spotify تعلن وصول مشتركي خدمتها المميزة إلى 100 مليون مستخدم ظهر على التقنية بلا حدود.