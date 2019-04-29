بالفيديو... المسماري يؤكد أن الجيش الوطني الليبي سيحمي المدنيين ومن يرفع الراية البيضاء في معركة طرابلس

وشدد المسماري، في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الاثنين، على أن القوات الوطنية، لن تتهاون مع الإرهابيين المدعومين من تركيا، من أجل فرض السيادة على كامل الأراضى الليبية.

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وأعلن أن الجيش الوطني شن هجوما في أغلب المواقع ليتقدم في مواقع جديدة، وتابع أن الهجوم جاء مباغتا ليربك صفوف المليشيات، خاصة في محور صلاح الدين أو "اليرموك صلاح الدين".

ولفت إلى "الجيش الليبى لديه خطة محكمة يتبعها فى طرابلس، ما يجعلنا نتقدم بنجاح فى منطقة عين زارة وعدة جبهات أخرى".

وأشار إلى الجيش الليبي الوطني يقابل ميليشيات من تحالف تنظيم القاعدة وتنظيم الإخوان الإرهابي في طربلس وقد بدأت هذه القوات بالانهيار.

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وأضاف أن مديريات أمن النواحي الأربع بطرابلس والتى أعلنت دعمها الكامل للجيش الوطنى الليبي في معركته ضد الميليشيات المسلحة الإرهابية المنتشرة في شوارع العاصمة الليبية طرابلس والتى تنهب مقدرات الشعب الليبي.

وأكد أن "قواتنا تواصل التقدم نحو طرابلس، ولديها خطة محكمة تتبعها".