- 1/2
- 2/2
وشدد المسماري، في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الاثنين، على أن القوات الوطنية، لن تتهاون مع الإرهابيين المدعومين من تركيا، من أجل فرض السيادة على كامل الأراضى الليبية.
© Photo / Libyan forces
ولفت إلى "الجيش الليبى لديه خطة محكمة يتبعها فى طرابلس، ما يجعلنا نتقدم بنجاح فى منطقة عين زارة وعدة جبهات أخرى".
وأشار إلى الجيش الليبي الوطني يقابل ميليشيات من تحالف تنظيم القاعدة وتنظيم الإخوان الإرهابي في طربلس وقد بدأت هذه القوات بالانهيار.
وأضاف أن مديريات أمن النواحي الأربع بطرابلس والتى أعلنت دعمها الكامل للجيش الوطنى الليبي في معركته ضد الميليشيات المسلحة الإرهابية المنتشرة في شوارع العاصمة الليبية طرابلس والتى تنهب مقدرات الشعب الليبي.
وأكد أن "قواتنا تواصل التقدم نحو طرابلس، ولديها خطة محكمة تتبعها".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... المسماري يؤكد أن الجيش الوطني الليبي سيحمي المدنيين ومن يرفع الراية البيضاء في معركة طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.