مدافعا عن الصدر..."حزب الله" يرد بشدة على وزير خارجية البحرين

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وشدد "حزب الله" في بيان أصدره، اليوم الاثنين، على أن وزير الخارجية البحريني أساء في تصريحاته إلى "رمز كبير من رموز الشعب العراقي"، واصفا ما جاء على لسان آل خليفة بأنه "تصريح مدان ومستنكر ومرفوض وغير أخلاقي، وهو تصريح يعبر فقط عن الشخصية السفيهة والتافهة" حسب بيان الحزب، ونشرته قناة "الميادين" عبر موقعها الإلكتروني.
وكان الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قال في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" أول أمس السبت، ردا على بيان الصدر: "مقتدى يبدي قلقه من تزايد التدخلات في الشأن العراقي. وبدل ان يضع إصبعه على جرح العراق بتوجيه كلامه للنظام الايراني الذي يسيطر على بلده، اختار طريق السلامة ووجه كلامه للبحرين. اعان الله العراق عليه وعلى امثاله من الحمقى المتسلطين".
وجاء هجوم وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، على مقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في بيانه، بتنحي حكام اليمن والبحرين وسوريا فورا.
© REUTERS / WISSM AL-OKILI
واتهم الحزب الحكومة البحرينية بممارسة "الإجرام والظلم والقهر" بحق شعبها، محملا آل خليفة شخصيا المسؤولية عن التورط في تلك "الجرائم" المزعومة.
وفي وقت سابق من أول أمس السبت، نشر مقتدى الصدر وثيقة تضمنت 10 مقترحات من بينها "إيقاف الحرب في اليمن والبحرين وسوريا فورا وتنحي حكامها في الحال، والعمل على تدخل الأمم المتحدة من أجل الإسراع في استتباب الأمن فيها والتحضير لانتخابات نزيهة بعيدة عن تدخلات الدول أجمع وحمايتها من الإرهاب الداعشي وغيره".
ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في الوثيقة، إلى تنحي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والسوري بشار الأسد.
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