في فيديو جديد.. أول ظهور لـ "البغدادي" منذ 5 سنوات

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

ظهر أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في فيديو جديد تداولته وسائل إعلام، مساء الإثنين، في أول ظهور له منذ العام 2014.

ونشرت مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته نحو 18 دقيقة، مؤسسة الفرقان التابعة للتنظيم الإرهابي، وهو أول مقطع مصور له منذ آخر ظهور له وهو يلقي خطبة في الجامع الكبير بالموصل عام 2014.

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وظهر البغدادي في الفيديو جالسًا على الأرض إلى جانب 3 آخرين، وجوههم مغطاة، وهو يتحدث عن المعارك التي خاضها أتباعه في سوريا والعراق وغيرها.

وفيما لم يتضح بعد زمن تصوير الفيديو، إلا أنه على ما يبدو تم تصويره حديثًا، حيث أشار إلى المعارك التي جرت في الباغوز مؤخرًا، آخر معقل للتنظيم شرقي سوريا.

وقال إن "معارك الباغوز قد انتهت".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.