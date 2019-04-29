الجزائر.. توسعة مطار العاصمة ليستوعب 10 ملايين مسافر سنويا

الجزائر / حسان جبريل / الاناضول

أعلنت السلطات الجزائرية، الإثنين، توسعة مطار العاصمة الدولي هواري بومدين، بتدشين محطة جديدة (صالة وصول ومغادرة)، ليكون قادرًا على استيعاب 10 ملايين مسافر سنويًا.

وجرت مراسم التدشين، الإثنين، بإطلاق أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية الحكومية نحو فرنسا.

وقال مدير الإعلام بالشركة الحكومية أمين أندلسي، للأناضول، إن الخطوط الجزائرية بدأت في استخدام المحطة الجديدة للرحلات المتجهة نحو فرنسا.

وأضاف أن الشركة ستنقل كافة رحلاتها الدولية إلى المحطة الجديدة في غضون أيام.

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وتسير الجوية الجزائرية رحلات إلى نحو 43 وجهة دولية في إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية (مورنتيال الكندية)، إضافة إلى 32 وجهة داخلية.

وحسب المتحدث، فإن الخطوط الجزائرية تسعى لزيادة أعداد المسافرين عبر رحلاتها الدولية بعد أن كانت في حدود 6.5 مليون مسافر السنة الماضية، لتصبح بعد المحطة الجديدة أكثر من 10 ملايين راكب سنويا.

وتكلفت المحطة الجديدة نحو 650 مليون دولار، وتم إنجازها من جانب شركة صينية، وصنفت المحطة على أنها صديقة للبيئة.

وأقيمت المحطة على مساحة 200 ألف متر مربع، وتتضمن 42 مركزًا لتوقف الطائرات ومحطتين للطائرات من الحجم الكبير، ويتوفر بها 6 أجهزة للكشف عن المتفجرات من الجيل الجديد.

وتم ربط المطار لأول مرة بالقطار المتجه نحو وسط الجزائر العاصمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.