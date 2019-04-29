توقف الملاحة الجوية جنوبي العراق جراء عاصفة ترابية

العراق / علي جواد، عارف يوسف / الخليج 365

توقفت الإثنين حركة الملاحة الجوية في مطار النجف الدولي، جنوبي العراق، جراء عاصفة ترابية عنيفة، وسط أنباء عن تسببها بمصرع شخصين وإصابة 25 آخرين.

وفي حديث للأناضول، قال الضابط في الجيش العراقي، صفاء كامل، إن العاصفة ضربت محافظات كربلاء والنجف، وتسببت بحجب الرؤية وسقوط أجزاء من عدة منازل، فضلا عن اقتلاع أشجار وواجهات محلات تجارية.

ولفت إلى إيقاف إدارة مطار النجف الدولي الملاحة الجوية، إلى حين انتهاء العاصفة.

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وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى مصرع شخصين وإصابة أكثر من 25 آخرين، دون تفاصيل إضافية.

بدوره أعلن مدير عام الدفاع المدني، اللواء كاظم سلمان بوهان، في بيان، استنفار فرق الإنقاذ، والانتشار الفوري في الطرق.

ويتعرض العراق منذ نحو 10 سنوات إلى عواصف مشابهة بشكل متكرر، وغالبا ما تستمر عدة أيام، وتتسبب بحالات وفاة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.