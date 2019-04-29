أمريكا تتهم #موسكو بالسعي للتدخل في انتخاباتها المقبلة

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صحيفة الخليج الالكترونية
اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الاثنين) روسيا بالسعي إلى التدخل في الانتخابات الأمريكية لعقود مقبلة، متعهدًا بأن واشنطن ستحاول إحباط مساعيها.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان يتوقع أن تتدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، بعد أن أظهر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر أن موسكو حاولت التأثير على انتخابات 2016، قال “بومبيو”: “يجب توقع حملة روسية مشابهة العام المقبل”.
وأوضح الوزير الأمريكي في منتدى صحيفة “ذا هيل”، أن الروس شكلوا تهديدًا على الانتخابات الأمريكية في 1974، وتدخلوا فيها في الثمانينات أيضًا.
وذكر أن الرئيس دونالد ترامب أصدر توجيهات بالتركيز بشكل كبير على مواجهة تدخل روسيا وغيرها من الأعداء.
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