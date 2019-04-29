توقعات #الطقس غدا.. استقرار الأجواء المناخية على معظم مناطق #المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن طقس غد الثلاثاء- أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية على مرتفعات «جازان وعسير والباحة» تمتد إلى الطائف وإلى أجزاء من منطقة نجران.

وأشارت هيئة الأرصاد -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق المملكة.

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أما حالة البحر الأحمر، فقالت هيئة الأرصاد، إن حركة رياحه السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وعن حالة الخليج العربية، أكدت الهيئة أن حركة رياحه السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

ووفق هيئة الأرصاد، تُسجل «مكة المكرمة» أعلى درجات الحرارة بـ40 درجة، فيما تكون أدنى درجات الحرارة على «أبها وطريف» بـ16 درجة.